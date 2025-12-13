Fünf Jahre verlobt: Jenna Dewan gibt ein Hochzeitsupdate

Jenna Dewan (45) hat mit einem besonderen Einblick in ihre Beziehung zu Steve Kazee (50) überrascht. Die Schauspielerin und ihr Verlobter, die bereits seit fünf Jahren verlobt sind, fühlen sich schon längst wie verheiratet. "Wir lachen oft und sagen: 'Wir sind es schon'", erklärte Jenna kürzlich gegenüber E! News. Dennoch freuen sich die beiden auf den besonderen Moment der Trauung, die derzeit geplant wird. Der Antrag kam im Jahr 2019, während Jenna mit ihrem Sohn Callum schwanger war, der heute fünf Jahre alt ist.

Neben den Hochzeitsplänen genießt Jenna die Adventszeit mit ihren Kindern. Sie und ihre Familie pflegen eine besondere Tradition: Das gemeinsame Bauen von Lebkuchenhäusern, das mittlerweile einen kreativen Wettbewerb-Charakter angenommen hat. "Es ist lustig und macht es noch unterhaltsamer", verriet Jenna. Ihre zwölfjährige Tochter Everly, aus der Ehe mit Channing Tatum (45), und die 17 Monate alte Tochter Rhiannon, die sie mit Steve hat, sind ebenfalls begeistert dabei. Außerdem engagierte sich Jenna beim Baby2Baby-Event, bei dem sie Geschenke an bedürftige Kinder verteilte. Sie erklärte, wie wichtig es ihr sei, ihren Kindern die Freude am Geben zu vermitteln.

Jenna lebt mit ihrer Familie, zu der auch mehrere Hunde gehören, ein erfülltes Leben. Besonders betont sie, wie viel Kraft und Glück sie aus ihrem Alltag mit den Kindern und Tieren schöpft. Steve, selbst ein begeisterter Vater, bringt sich aktiv in das Familienleben ein, das geprägt ist von Liebe und Zusammenhalt. Trotz ihres vollen Familienhaushalts gelingt es Jenna immer wieder, auch ihre beruflichen Projekte in Einklang mit ihrem Privatleben zu bringen, was sie für viele ihrer Fans zu einer Inspiration macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Dewan und Steve Kazee 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Dewan bei der Baby2Baby Holiday Distribution 2025