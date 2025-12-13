Bushido und Anna-Maria feiern Durchbruch bei Paartherapie

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) sprechen offen über die Fortschritte in ihrer Beziehung: In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" verrieten sie, wie sie während einer Paartherapie einen entscheidenden Durchbruch erzielten. Seit 15 Jahren sind die beiden verheiratet, doch erst jetzt wurde ihnen klar, dass ihre unterschiedlichen "Liebessprachen" zu Missverständnissen führten. Bushido braucht regelmäßig verbale Liebesbekundungen, während Anna-Maria ihre Zuneigung durch Taten zeigt. "Ich dachte, meine Handlungen wären Liebesbeweis genug", erklärte sie. Die Therapie, die sie teils gemeinsam vor Ort und teils virtuell mit einer Therapeutin aus Berlin wahrnehmen, hat ihnen geholfen, diese Unterschiede zu verstehen und besser zu kommunizieren.

Die Sitzungen waren jedoch nicht immer einfach. Gerade in der akuten Krisenphase konnten Anna-Maria und Bushido teilweise nicht einmal im gleichen Raum an einer Therapiesitzung teilnehmen. Anna-Maria brach eine Sitzung sogar einmal wütend ab und pausierte danach für zwei Monate. Mittlerweile finden die Gespräche jedoch wieder nebeneinander statt – ein Zeichen, wie weit das Paar schon gekommen ist. Bushido beschreibt die Sitzungen als emotional anstrengend, aber letztlich auch erleichternd. Beide betonen, dass diese intensive Arbeit erforderlich ist, um ihren Weg aus der Beziehungskrise zu finden, auch wenn es Tage gibt, an denen Anna-Maria den Ausgang der Therapie noch unsicher sieht.

Auf persönliche Herausforderungen angesprochen, äußerte sich Anna-Maria in der Vergangenheit oft reflektiert über das Leben mit ihrem Mann, den sie einmal als ihren "Fels" bezeichnete. Doch in ihrem Podcast räumt sie auch ein, dass es ein harter Weg sei, eine langjährige Ehe am Laufen zu halten – besonders mit acht Kindern im gemeinsamen Haushalt. Obwohl es noch viel zu tun gibt, geben die beiden sich optimistisch, wie sie es auch auf Social Media immer wieder zeigen. Ihre Fans verfolgen gespannt die authentischen Einblicke, die sie in ihre partnerschaftliche Entwicklung gewähren.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub