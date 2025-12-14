Nach Schlaganfall: Brian May verbringt ruhiges Weihnachten

Brian May (78), der legendäre Gitarrist der Band Queen, wird das diesjährige Weihnachtsfest auf eine eher stille und zurückgezogene Weise verbringen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Anita Dobson, bekannt aus der Serie "EastEnders", plant der Musiker einen besinnlichen Tag zu zweit in ihrem Zuhause. Anita, die seit 25 Jahren mit Brian verheiratet ist, teilte in einem Interview mit The Sun mit, dass dies ein bewusster Entschluss sei, nachdem das Jahr 2024 für das Paar von Verlusten geprägt war. Trotz des Einschnitts nach einem Schlaganfall im letzten Jahr, der zu einem zeitweiligen Verlust der Kontrolle über seinen linken Arm führte, habe sich Brians Gesundheitszustand merklich verbessert. "Seine Gesundheit ist gut. Er fährt täglich Fahrrad und schwimmt ein- bis zweimal pro Woche", erklärte Anita.

Der Musiker und die Schauspielerin planen ein fleischloses Weihnachtsessen am Nachmittag und geben zu, Fans eines guten Tropfens zu sein. Neben einem Glas Champagner möchten sie den Abend auch mit einer Flasche Wein sowie Käse und Keksen genießen. Brian, der seit seiner Teilnahme an der Veganuary-Herausforderung im Jahr 2020 kein Fleisch mehr isst, hält nicht nur an dieser Ernährung fest, sondern hat sich auch einen gesunden Lebensstil angewöhnt, der Bewegung und Ruhe in Balance hält. Anita verriet zudem, dass Brian ein Nachtschwärmer ist und an Weihnachten am liebsten schlafen würde, während sie es bevorzugt, den Nachmittag für ein gemeinsames Festessen zu nutzen.

Ihr Leben als Paar ist seit über 35 Jahren eng miteinander verwoben. Sie lernten sich 1986 bei einer Filmpremiere kennen und sind seit 1988 ein Paar. Die Liebe der beiden begann jedoch holprig, da Brian zu der Zeit noch verheiratet war, was Anita erst später erfuhr. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten fanden sie ihren Weg zueinander und blicken heute auf eine lange Beziehung voller Höhen und Tiefen zurück. Brian, der die Musik liebt, arbeitet weiterhin an neuen Projekten, lässt aber dieselbe Leidenschaft auch in die Pflege seiner Gesundheit einfließen, während Anita an seiner Seite stets unterstützend wirkt.

Getty Images Brian May, Musiker

Getty Images Anita Dobson und Brian May, 2023

Getty Images Brian May und Anita Dobson, 2018