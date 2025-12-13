Royals
Nach Trennung von Edda: Hat Micha Klotz eine neue Freundin?
- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 2 min

Michael Klotz (27) scheint seinen Fans etwas sagen zu wollen. So richtig rückt er mit der Sprache aber nicht raus. Hat der diesjährige Das Sommerhaus der Stars"-Gewinner womöglich eine neue Frau an seiner Seite? Micha meldet sich jüngst bei seinen Fans in seiner Instagram-Story von den Dreharbeiten zum neuen Format "Prominent verwandt" zurück. Neben einem kurzen Comeback-Statement teilt der Realitystar eine kryptische Story: Er postet den Buchstaben "K" und ein rotes Herz-Emoji.

Während das Hintergrundbild keine weiteren Infos gibt, scheint er mit dem gewählten Song auf das Thema Liebe anspielen zu wollen: Micha hat seine Story mit dem Lied "Love Is in the Air" von John Paul Young (75) versehen. Scheint eindeutig – doch direkt aufklären, ob er nach der Beziehung mit Edda Pilz (24) eine neue Partnerin hat, möchte er seine Fans und Follower wohl nicht.

Doch genau diese deutete erst vor wenigen Wochen in einem Clip an, dass Micha tatsächlich wieder eine neue Freundin haben könnte. Die Trash-TV-Bekanntheiten waren rund zwei Jahre ein Paar. In ihrer Beziehung lief es jedoch alles andere als rund – was unter anderem bei der Ausstrahlung des diesjährigen Sommerhauses zu sehen war, dem sie sich gemeinsam stellten. Mittlerweile gehen sie getrennte Wege – und sind auch nicht gut aufeinander zu sprechen. "Keine Rache, aber die Neue von meinem Ex fragt mich schon, ob es normal ist, dass sie durchdreht", schrieb Edda in besagtem Video auf TikTok.

