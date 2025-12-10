"Ist ein NPC": Dieser Promihof-Teilnehmer fliegt vorm Finale

Kurz vor dem großen Finale kracht es bei Der Promihof erneut: In der turbulenten Nominierungsnacht wählten die Kandidaten einzeln und ohne Absprachen – eine Konsequenz aus den zuletzt dominierenden Allianzen. Der Abend war ein einziges Ausmisten im Akkord: Giulia Siegel (51) und Emma Fernlund (24) kassierten jeweils vier Mitgabeln, Mladen "Maki" Doric drei, Cosimo (44) zwei – doch das letzte Wort war damit nicht gesprochen. Da Giulia, Luigi Birofio (26), Tim Kühnel und Pinar Sevim eine Challenge gewonnen hatten, durften sie jeweils eine weitere Gabel vergeben und damit das Zünglein an der Waage spielen. Entscheidend wurde schließlich ein Spruch von Maki gegen Emma, der in der Runde richtig schlecht ankam und ihm drei zusätzliche Gabeln einbrachte. Er musste somit seine Koffer packen.

"Ist okay, so ist das Game", nahm der Reality-TV-Neuling seinen Exit gelassen. Sein Mitstreiter Gigi ließ es sich aber nicht nehmen und setzte dennoch nach: "Für mich ist der einfach ein NPC, der ist einfach da. Kein Plan, warum." Auch "Thüringer Klöße"-Star Fritz Wagner trauerte Maki eher weniger nach: "Maki hat bei der Nominierung ein paar Sachen gedroppt. Er hat hier Blut gesaugt und da ein bisschen Blut gesaugt. Okay, er hat vielleicht ein falsches Spiel gespielt. Von daher ist es nicht verkehrt, dass er nicht mehr da ist."

Für Maki ist es erst die zweite Teilnahme an einer Reality-TV-Show: "Der Promihof" folgt auf sein Debüt in Das Sommerhaus der Normalos, wo er bereits mit Verhalten gegenüber seiner Partnerin Michelle Mišić aneckte. Vor allem ein Wutanfall sorgte für Kritik und seine abfälligen Worte während einer Challenge: "Alter, du bist null intelligent. Schande über dich." Auf Instagram forderten damals zahlreiche Zuschauer, dass Michelle sich ein solches Verhalten nicht gefallen lassen – und die Beziehung beenden sollte: "Wenn ich sehe, wie Maki mit der Frau umgeht, lässt es einen zusammenzucken."

RTLZWEI Giulia Siegel und die "Der Promihof"-Stars

RTLZWEI Mladen "Maki" Doric in "Der Promihof"

RTL / Markus Nass Mladen Doric und Michelle Misic, Kandidaten "Das Sommerhaus der Normalos"