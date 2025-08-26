Krebserkrankung: Filmstar Verónica Echegui (42) ist tot

Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui (†42), bekannt aus Produktionen wie "Fortitude" und "Love You to Death", ist im Alter von nur 42 Jahren verstorben. Laut El País erlag die gebürtige Madrilenin am vergangenen Sonntag einer Krebserkrankung, von der nur wenige in ihrem näheren Umfeld wussten. Ihr Tod löste in der Filmwelt große Bestürzung aus. Zu denjenigen, die ihr Tribut zollten, gehörten der spanische Premierminister Pedro Sánchez und Schauspieler Antonio Banderas (65). "Das spanische Kino trägt heute Trauer. Mein Beileid an ihre Familie und Freunde", schrieb Banderas in den sozialen Medien.

Verónica Echegui prägte über fast zwei Jahrzehnte hinweg das spanische Kino und beeindruckte mit ihrer Schauspielkunst in über 30 Filmen und Serien. 2006 gelang ihr mit "I am Juani" der Durchbruch, der sie zu einem der bekanntesten Gesichter des spanischen Films machte. Internationale Aufmerksamkeit erlangte sie 2013 mit der Rolle in "The Cold Light Of Day" an der Seite von Sigourney Weaver (75) und Bruce Willis (70). Zuletzt war sie vermehrt in Streaming-Produktionen zu sehen, darunter die romantische Komödie "Book of Love" und die Serie "Love You to Death", die Anfang des Jahres bei Apple TV+ Premiere hatte. In der Serie setzte sie sich auch mit Fragen zu Leben und Tod auseinander, was rückblickend eine nachdenkliche Note erhält.

Verónica galt als äußerst talentiert und vielseitig, jemand, der auf der Leinwand lebendige Emotionen vermittelte. Ihre Karriere begann mit Engagements in spanischen Produktionen, bevor sie ihren Weg nach Hollywood und internationale Plattformen fand. Kollegen und Wegbegleiter beschrieben sie als bodenständig, freundlich und inspirierend. Die Schauspielerin hinterlässt eine große Lücke in der Filmbranche, die ihren einzigartigen Stil und ihre Warmherzigkeit vermissen wird. Fans und Freunde auf der ganzen Welt trauern um eine beeindruckende Frau, die weit mehr war als nur eine Schauspielerin – sie war eine Künstlerin, die mit Leidenschaft und Authentizität brillierte.

Getty Images Verónica Echegui, Februar 2020

Getty Images Verónica Echegui, Dezember 2021

Getty Images Verónica Echegui, Juni 2021

