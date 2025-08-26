Tennis-Star Sachia Vickery verdient Einkommen mit OnlyFans

Die US-amerikanische Tennisspielerin Sachia Vickery (30) geht einer lukrativen Nebentätigkeit nach. In diesem Jahr hat die Profisportlerin einen OnlyFans-Account eröffnet, um zusätzliche Einnahmen zu generieren – dort zeigt sie gegen Bezahlung exklusive, aber nicht explizite Inhalte. Doch damit nicht genug: Nun möchte die 30-Jährige auch noch mit dem Dating Geld verdienen. "Aufgrund des Verhaltens von Männern gehe ich nicht mehr kostenlos auf Dates. Schickt mir 1000 US-Dollar, dann können wir uns treffen", erklärte sie kürzlich auf Instagram und veröffentlichte sogar einen Screenshot einer entsprechenden Zahlung.

Die Tennisspielerin, die aktuell auf Platz 559 der Weltrangliste steht, hat ihren OnlyFans-Account während einer verletzungsbedingten Pause ins Leben gerufen. Die Einnahmen ihrer 14-jährigen Profikarriere von rund zwei Millionen US-Dollar gingen überwiegend direkt zurück in Kosten wie Trainer, Reisen und Physiotherapie. Im Vergleich dazu beschreibt sie die Einnahmen durch OnlyFans als "das einfachste Geld", das sie je verdient habe. Laut ihrem Manager steht bei Sachia das Tennisspielen trotzdem nach wie vor an erster Stelle.

Sachia zeigt sich unbeeindruckt von eventueller Kritik. "Ich bin sehr aufgeschlossen und es ist mir egal, was andere über mich denken", betonte sie auf Social Media. Die Sportlerin ist offenbar sehr glücklich mit ihrer Entscheidung, diesen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen zu haben. Für sie sei es nicht nur eine einfache Einkommensquelle, sondern mache ihr auch Spaß. Trotzdem hebt die Tennis-Bekanntheit hervor, auf der Plattform keine sexuellen Inhalte zu teilen, sondern stattdessen nur Lingerie-Bilder anzubieten.

