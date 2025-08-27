US Open: Steffi Grafs Tochter Jaz Agassi zeigt ihren Partner

Jaz Agassi, die Tochter von Steffi Graf (56) und Andre Agassi (55), hat mit einem besonderen Auftritt bei den US Open in New York alle Blicke auf sich gezogen. An der Seite ihres berühmten Vaters und ihres Freundes Parker Aquino, einem Baseballspieler, erschien sie am 24. August 2025 bei dem prestigeträchtigen Tennis-Event. Doch nicht nur vor Ort sorgte die 21-Jährige für Aufsehen – auf Instagram machte sie ihre Beziehung mit Parker nun offiziell, indem sie ein erstes Pärchenfoto in ihrem Feed veröffentlichte. In dem Bild posiert Jaz in einem königsblauen ärmellosen Kleid an Parkers Seite, der einen eleganten grauen Anzug trägt. Beide strahlen glücklich in die Kamera.

Bereits länger kursierten Gerüchte, dass Jaz und Parker ein Paar sind, doch bislang hielten sich die beiden mit öffentlichen Bekundungen zurück. Ihren sonst recht leeren Instagram-Account hat Jaz jetzt mit einem Liebes-Posting aufgefrischt, das jeden Zweifel ausräumt. Mit den Worten "Toller Ort, aber noch tollere Menschen" und einem Herz-Emoji untermalte sie das Bild, das offenbar bei ihrem Besuch der US Open entstanden ist. Auf witzige Art wurde dieser Moment auch von Parker selbst aufgegriffen, der ein weiteres Pärchenfoto in seiner Instagram-Story teilte. Dass die beiden ein eingespieltes Team sind, zeigte sich schon bei vergangenen gemeinsamen Momenten, etwa bei einem Skitrip, den Jaz 2023 mit Bildern kommentierte.

Die Familie Agassi, die sich das Rampenlicht üblicherweise sparsam teilt, rückte in den letzten Tagen stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Jaz' Erscheinen zusammen mit Andre am Wochenende war ein seltenes Highlight, denn die Tochter der Tennislegenden zeigt sich nur selten bei öffentlichen Veranstaltungen. Zuletzt wurde sie als kleines Kind bei den US Open gesehen. Ihre Eltern halten das Leben von Jaz und ihrem älteren Bruder Jaden Gil, einem engagierten Baseballspieler wie Parker, weitgehend vom Medienrummel fern. Umso bemerkenswerter ist dieser erste mutige Schritt in die Öffentlichkeit, den Jaz gewagt hat.

Instagram / jazagassi Jaz Agassi macht die Liebe zu Parker Aquino auf Instagram offiziell

Imago Andre Agassi und seine Tochter Jaz Elle Agassi im August 2025

Getty Images Steffi Graf und ihre Tochter Jaz Elle Agassi bei den US Open im Jahr 2006