Neben Schauspielerei: Das war Diane Keatons Leidenschaft

Diane Keaton (†79) ist vor wenigen Tagen verstorben. Weltweite Bekanntheit erlangte die Schauspielerin durch ihre unvergesslichen Filmrollen, doch ihre Kreativität entfaltete sich auch abseits der großen Leinwand. Die "Der Pate"-Darstellerin war nicht nur Schauspielerin, sondern auch Regisseurin. Sie war hinter der Kamera für Folgen von "Twin Peaks" und "China Beach" verantwortlich und inszenierte Musikvideos für Belinda Carlisle, darunter die Hits "Heaven Is A Place on Earth" und "I Get Weak". Die Sängerin erinnerte sich auf Instagram an ihre Mentorin. "Sie war eine Größe und ein Segen in meinem Leben. Diese Nachricht bricht mir das Herz", schrieb sie nach Dianes Tod.

Ein weiterer ungewöhnlicher Punkt auf dem Lebenslauf der 79-Jährigen war eine Rolle in Justin Biebers (31) Musikvideo zu "Ghost". Darin spielte sie eine Witwe, die um ihren Ehemann trauert. "Es war so toll. Er war ein Gentleman. Er ist ein großartiger Kerl und so talentiert", schwärmte sie 2021 in einem Interview mit Access Hollywood über die Zusammenarbeit mit dem Popstar.

Dianes Tod hinterlässt eine riesige Lücke in Hollywood. Bislang sind noch nicht alle Details zu ihrem Ableben bekannt. Am Samstagmorgen wurde die US-Amerikanerin in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Laut TMZ sei der Leitstelle der Feuerwehr eine "Person am Boden" gemeldet worden. Um 8:08 Uhr rückte dann ein Einsatzfahrzeug aus und brachte sie ins Krankenhaus, wo ihr allerdings nicht mehr zu helfen war.

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

Instagram / lilbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack Blues im September 2025

Imago Diane Keaton im Mai 2023