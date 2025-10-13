Krank auf der Eras-Tour? So tankte Taylor Swift neue Kraft

Taylor Swift (35) hat in der Talkshow von Graham Norton (62) offenbart, wie sehr sie ihre Eras Tour im Sommer 2024 körperlich belastet hat. Die über drei Stunden langen Konzerte, gepaart mit einem vollen Zeitplan zwischen den Shows, zehrten an der Sängerin, die sogar gesundheitliche Probleme bemerkte. "Ich war dabei, krank zu werden und fühlte mich ausgelaugt", erklärte Taylor. Doch die Sängerin fand eine überraschende Quelle der Energie: Im Geheimen arbeitete sie zwischen den Shows an ihrem neuen Album "The Life Of A Showgirl", das ihr nach eigenen Worten half, die Tour zu meistern. "Diese kreative Abwechslung hat mich wirklich inspiriert und mir Energie gegeben", so Taylor.

Um sich wieder zu fokussieren, pendelte Taylor regelmäßig nach Schweden, um dort zusammen mit Max Martin und Shellback an neuen Songs zu arbeiten. Die Studiosessions bezeichnete sie als ihren "geheimen Energiespender", die sie inspirierten und sie physisch motivierten, weiterhin abzuliefern. "The Life Of A Showgirl" sorgt bereits seit seinem Release für Begeisterung unter ihren Fans, sowohl für den Sound als auch für die persönlichen, emotionalen Texte. Besonders schwärmt Taylor in ihren neuen Songs immer wieder von ihrem Verlobten, dem Football-Star Travis Kelce (36).

Taylor hat in den letzten zwei Jahren mit ihrer Eras Tour neue Maßstäbe gesetzt und sich einen Platz in der Musikgeschichte gesichert. Die 51 bespielten Städte und der wirtschaftliche Erfolg der Tour forderten jedoch ihren Tribut, weshalb sie erklärte, keine Tour zu ihrem neuen Album zu planen. Doch trotz der Pause gönnt sie sich keine komplette Auszeit. Taylor bleibt weiterhin im Rampenlicht und zeigt sich bei öffentlichen Auftritten in Bestform, wie etwa in der Show bei Graham, wo sie in einem glamourösen schwarzen Minikleid strahlte.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

IMAGO / ZUMA Press Taylor Swift, Sängerin