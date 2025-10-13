So oft sieht Pietro Lombardi seine Kids nach der Trennung

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) sind seit August offiziell getrennt, trotzdem steht für den Sänger eines fest: Seine Kinder stehen an erster Stelle. In einer Fragerunde auf Instagram teilt Pietro nun Details zu seinem Alltag als Vater – und verrät, wie oft er seine Söhne Leano und Amelio sieht. "Die Kleinen sehe ich eigentlich jeden Tag, außer ich habe Termine", erzählt er. Auch für seinen Erstgeborenen Alessio, den er aus der früheren Ehe mit Sarah Engels (32) hat, nimmt er sich regelmäßig Zeit.

"Den Großen sehe ich auch jede Woche einmal, manchmal dreimal – das ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall jede Woche", fügt der "Phänomenal"-Interpret hinzu und betont damit, dass ihm die Zeit mit seinen Kindern besonders wichtig ist. Pietro scheint es trotz der getrennten Wohnverhältnisse gelungen zu sein, eine enge Bindung zu all seinen Kindern aufrechtzuerhalten. Er nutzt die Gelegenheiten offenbar bestmöglich, um die verschiedenen Familienteile zusammenzubringen und viel Zeit mit seinen Söhnen zu verbringen. Wie genau er dies organisiert, bleibt jedoch sein Geheimnis.

Die Trennung von Laura hatte den Alltag des Paares zweifelsohne verändert, doch beide betonen öffentlich ihren Fokus auf das Wohl der beiden gemeinsamen Kinder. Die Influencerin selbst hatte bereits angemerkt, dass es keinen dramatischen Auslöser gegeben habe – das Liebes-Aus sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt und ohne große Konflikte verlaufen. "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen", erklärte sie im Gespräch mit RTL.

IMAGO / K.Piles Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025