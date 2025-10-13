Strafe? Promi-BB-Doreen zieht hartes Fazit nach ihrem Exit

Doreen Dietel (51) hat ihr Abenteuer bei Promi Big Brother früher beendet als gehofft, denn sie war die erste Kandidatin, die das Haus verlassen musste. Im Interview mit Promiflash zeigte sich die Schauspielerin nach ihrer Exit-Entscheidung sichtlich enttäuscht und emotional. "Ich habe immer gesagt: 'Es kann alles passieren, aber bitte nicht als Erste.' Und jetzt ist das eingetreten", erklärte sie. Weiter beschrieb sie ihre Gefühle: "Wofür werde ich denn jetzt bestraft, verdammte Scheiße? Das hat sich wie eine Strafe angefühlt. So ungefähr: 'So wie du bist, bist du nicht richtig.'"

Der Grund für ihre Emotionen liegt unter anderem in einem Konflikt, der sich kurz vor ihrer Rauswahl am Lagerfeuer ereignete. Dort war Doreen in eine Diskussion zwischen den Mitbewohnern Michael und Sarah-Jane (27) verwickelt. Sie hatte Sarah-Jane geraten, Missverständnisse mit Michael zu klären, nachdem dieser von ihr beschuldigt worden war und so in der Gruppe schlecht dagestanden hatte. Doch statt auf Einsicht stieß ihre Offenheit auf Widerstand, und die Atmosphäre im Haus kippte. Doreen schildert den Moment so: "Da war mein Ding: 'Ich bin doch eigentlich nicht falsch. Was läuft denn falsch? Ich bin doch eigentlich immer ehrlich. Und ist das jetzt die Strafe, ehrlich zu sein?'" Mit Sarah-Jane ist Doreen bereits zuvor im Haus angeeckt und offenbarte nach ihrem Exit, dass der Wollny-Star sie am meisten nervte.

Doreen, die bereits an anderen Reality-Formaten teilgenommen hat, ist für ihre direkte Art bekannt, mit der sie oft polarisiert. Diese Eigenschaften begleiten sie nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Privatleben. Die Schauspielerin, die ihren Durchbruch in der Serie "Dahoam is Dahoam" feierte, hat erst kürzlich in Interviews betont, dass Ehrlichkeit für sie ein unverzichtbarer Wert ist. "Ich kann einfach nicht anders sein, als ich bin", ließ sie einmal wissen. Und auch wenn ihr Ehrlichkeit diesmal anscheinend einen unerwarteten Abschied bei "Promi Big Brother" eingebracht hat, bleibt sie sich und ihren Überzeugungen treu.

Joyn Doreen Dietel musste als erstes das Promi-Big-Brother-haus verlassen

Joyn Doreen Dietel mit Sarah-Jane Wollny und Karina im Haus

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025