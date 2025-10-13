So schwierig war Rolle in "After the Hunt" für Julia Roberts

Julia Roberts (57) hat in ihrer jahrzehntelangen Karriere zahlreiche ikonische Rollen verkörpert, doch die Arbeit an ihrem jüngsten Film "After the Hunt" stellte für die Schauspielerin eine außergewöhnliche Herausforderung dar. Sich für eine neue Rolle zu entscheiden, ist für Julia auch nach 35 Jahren im Rampenlicht nicht einfach. Besonders bei diesem Projekt kämpfte sie mit erheblichen Selbstzweifeln und einer spürbaren Nervosität. "Je weniger ich arbeite, desto stärker kommen all diese Ängste zurück, die ich jedes Mal habe, wenn ich einen Film drehe", gestand sie offen gegenüber Bild. Dennoch sucht sie bewusst nach Figuren, die sie an ihre Grenzen bringen.

Die Rolle in "After the Hunt" sei so anspruchsvoll gewesen, dass Julia sie mit einem "Güterzug" verglich, der sie förmlich überrollt habe. Sie beschreibt ihre Figur als fremd, kompliziert und gleichzeitig extrem fordernd – eine beträchtliche Abweichung von den romantischen und strahlenden Frauenbildern, mit denen sie lange Zeit assoziiert wurde. "Panik" und "Zweifel" hätten sie in der Vorbereitung begleitet, doch am Ende habe sie den Entschluss gefasst, sich der Herausforderung zu stellen. "Ab einem gewissen Punkt muss ich einfach an mich glauben", erklärte die Schauspielerin.

Obwohl sie mittlerweile seltener auf der Leinwand zu sehen ist, strebt die dreifache Mutter weiterhin danach, Rollen auszuwählen, die sie künstlerisch erfüllen und emotional fordern. Julia, die privat ein zurückgezogenes Leben mit ihrer Familie führt, hat schon früher über die Wichtigkeit reflektiert, Projekte mit Bedacht auszuwählen. Ihre beeindruckende Filmografie zeugt von ihrem Talent, unterschiedliche Facetten zu zeigen, und jede neue Herausforderung scheint ein weiterer Schritt in ihrer kontinuierlich wachsenden Karriere zu sein. Fans dürfen gespannt sein, wie sie sich in "After the Hunt" einer so intensiven und untypischen Rolle widmet.

Getty Images Julia Roberts bei der Premiere von "After the Hunt", Oktober 2025

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

United Archives GmbH / ActionPress Julia Roberts als Anna in "Notting Hill"