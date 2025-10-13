Das ist das Geschlecht von Melina Hoch und Max' Nachwuchs

Melina Hoch und Max Bornmann haben aufregende Neuigkeiten erfahren. Am Wochenende feierten sie die Gender-Reveal-Party für ihr ungeborenes Baby. Nachdem das Paar das Geschlecht erst nicht öffentlich bekannt gab, verraten die Influencer nun auf Instagram: Sie erwarten einen kleinen Jungen. In einem Video schneidet Max eine Torte an, die von innen blau ist. Über diese Enthüllung freuen sich beide sichtlich. Der Beauty & The Nerd-Star streckt seine Arme in die Luft und jubelt. "Wir freuen uns so sehr auf dich", schreibt Melina zu dem Clip.

Die Enthüllung war nicht nur für die werdenden Eltern ein besonderer Augenblick, sondern auch für ihre Fans, die diese Reise über Social Media mitverfolgen. "Ich wünsche eurer kleinen Familie nur das Allerbeste", heißt es in einem Social-Media-Kommentar. Eine andere Followerin schreibt: "Glückwunsch! Eine Boy-Mom zu sein, ist so toll!" Auch Reality-TV-Bekanntheiten wie Yasin Cilingir (34), Dilara Kruse und Vanessa Mariposa (32) freuen sich mit den werdenden Eltern.

Für beide TV-Stars ist dies das erste Kind. Die Schwangerschaft verkündeten sie Ende September mit einem Video, in dem Melina ihren schwangeren Bauch am Strand enthüllte. Im Netz gibt die baldige Jungsmama seitdem immer wieder Einblicke in die neuesten Veränderungen. Kleine Probleme habe sie mit Müdigkeit, Rückenschmerzen und Übelkeit gehabt. Seitdem bleiben mehr Aufgaben an ihrem Partner hängen. "Ich konnte die Katzen nicht mehr füttern", verriet Melina in einem Clip. Seitdem kümmere sich der Kölner nicht nur um das Katzenklo, sondern auch um ihre leibliche Versorgung.

Melina Hoch und Max Bornmann

Melina Hoch und Max Bornmann im Oktober 2024

Max Bornmann und Melina Hoch, September 2025

