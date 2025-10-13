Selten: Herzogin Meghan teilt süßes Foto von Tochter Lilibet

Herzogin Meghan (44) hat ihre Fans mit einem raren Einblick in das Leben ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (4) entzückt. Anlässlich des Internationalen Mädchentags veröffentlichte Meghan auf Instagram einen bezaubernden Post, in dem Lilibet in einem pinken Outfit über den Rasen läuft, sowie ein gemeinsames Bild, das Mutter und Tochter in einem Garten zeigt. Begleitet wurden die Bilder von einer inspirierenden Botschaft: "Zu allen Mädchen - diese Welt gehört euch. Tut alles, um eure Rechte zu schützen, nutzt eure Stimme und unterstützt einander. Wir werden das Gleiche für euch tun." Die Bilder sorgten für Begeisterung bei den Fans. Zudem gab es viele Kommentare zu Lilibets leuchtend roten Haaren, die stark an ihren Vater Prinz Harry (41) erinnern.

Neben Lilibets Ähnlichkeit zu ihrem Vater fiel auch ein besonders niedliches Detail ins Auge: die Regenbogen-Tasche der Vierjährigen, ein Modell des beliebten Herstellers Jellycat, das rund 35 Pfund (umgerechnet 40 Euro) kostet. Nicht nur Lilibet ist ein Fan von dieser Marke, sondern auch die Kinder von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), wie ein kurioser Moment bei einem Gartenfest im Buckingham Palace zeigte. Dort erinnerten besondere Jellycat-Geschenke Prinz William daran, wie sehr seine Kinder diese Kuscheltiere lieben. "Das ist die Währung der Kinder", scherzte der Thronfolger damals.

Lilibet Diana, die nach ihrer verstorbenen Großmutter Diana und ihrer Urgroßmutter, der Königin, benannt wurde, wurde kurz nach der Thronbesteigung von König Charles (76) eine Prinzessin, wie es die Regelung von König George V. vorsieht. Die Wahl ihres Namens hat eine rührende Geschichte: Die als Lilibet bekannte Königin Elizabeth II. (†96) wurde von ihrer Familie so liebevoll genannt, da sie als Kleinkind Schwierigkeiten hatte, "Elizabeth" auszusprechen. Dieses süße Detail scheint nicht nur in der Familie unvergessen, sondern wird auch durch Lilibets charmantes Auftreten in Ehren gehalten.

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet mit ihrer Mutter Herzogin Meghan, Oktober 2025

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, 2025

Imago Meghan Markle auf der Pariser Fashion Week 2025