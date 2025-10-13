König Charles lädt deutschen Präsidenten zu Staatsbesuch ein

Große diplomatische Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) werden im Dezember den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (63) zu einem Staatsbesuch in Großbritannien empfangen. Das berichtet unter anderem Mirror. Vom 3. bis 5. Dezember will das royale Paar seine Gäste auf Windsor Castle willkommen heißen, wo unter anderem ein prunkvolles Staatsbankett sowie eine zeremonielle Begrüßung geplant sind. Der Besuch markiert den ersten offiziellen Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in Großbritannien seit 27 Jahren und wurde offiziell über die sozialen Kanäle des Königshauses angekündigt.

Bereits in der Vergangenheit pflegten Charles und die britische Krone enge Beziehungen zu Deutschland. Nach seiner Thronbesteigung reisten der König und die Königin im Jahr 2023 für ihren ersten Auslandsbesuch nach Berlin. Höhepunkt dieser Reise war eine Rede im deutschen Bundestag, bei der Charles, erstmals als britischer Monarch, mit stehendem Applaus bedacht wurde. Zudem wohnte das royale Paar einem prächtigen Staatsbankett im Schloss Bellevue bei, das vom deutschen Präsidenten ausgerichtet wurde.

Der Besuch findet in einem Jahr voller diplomatischer Aktivitäten für König Charles statt. Im Juli begrüßte er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und dessen Frau Brigitte (72) in Windsor, während im September der US-Präsident Donald Trump (79) mit seiner Frau Melania (55) Gast bei den Royals war. Der deutsche Bundespräsident war zuletzt bei der Krönung von Charles im Mai 2023 dabei, wo er neben anderen internationalen Würdenträgern das königliche Ereignis feierte.

König Charles III.

Angela Merkel, König Charles und Königin Camilla, März 2023

Melania Trump, Donald Trump, König Charles und Königin Camilla im September 2025 in Windsor