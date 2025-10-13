Bald geht es los: Das sind alle Kämpfe bei "Fame Fighting 3"

Am Samstag steigt in der Grugahalle in Essen der heiß erwartete Boxabend Fame Fighting 3. Fans dürfen sich auf einen Abend voller Spannung und hochkarätiger Kämpfe freuen, der von Bild übertragen wird. Den Höhepunkt bildet der Main-Kampf zwischen Filip Pavlovic (31) und Can Kaplan, die ihre Differenzen um das TV-Sternchen Joena Steilen klären werden. Aus der Welt des Reality-TV bringen Aleksandar Petrovic (34) und Yasin Cilingir (34) nicht nur sportlichen Ehrgeiz, sondern auch emotionale Turbulenzen mit in den Ring. Auch Tommy Pedroni (30) wird ins Seilgeviert steigen, nachdem er kurzfristig gegen Calvin Steiner antritt. Neben den bekannten Stars gibt es erstmals ein Profi-Duell zwischen Oliver Ginkel, dem Deutschen Meister von 2024, und dem britischen Boxer Idris Virgo.

Das Event wird von zahlreichen weiteren packenden Fights begleitet. So messen sich die YouTube-Urgesteine André Schiebler und Christo Manazidis in einem mit Spannung erwarteten Kampf. Im Vorfeld kam es zwischen einigen Teilnehmern zu hitzigen Wortgefechten: Juliano Fernandez und Tobias Pietrek treten zur Revanche an, nachdem Tobias beim letzten "Fame Fighting" als Sieger hervorging. Der Konflikt sorgt für zusätzlichen Zündstoff, da der Gewinner des Duells um die Titelchance kämpfen wird. Auch im Frauenring wird es laut: Hati Suarez und Jennifer Iglesias (27) leben ihre jahrelange Rivalität im Fliegengewicht aus. Jenny heizte mit den Worten "Hati … halb Deutschland kann dich nicht ab. Aber ICH bin immer noch Platz Eins" bereits die Stimmung an, während Hati sie nur sarkastisch zu einem Tänzchen aufforderte.

Hinter den großen Ankündigungen verbirgt sich auch viel Persönliches. Viele der Kontrahenten kennen sich aus gemeinsamen Reality-Formaten oder lieferten sich schon vorab hitzige Wortgefechte auf Instagram. Der Main Event zwischen Filip und Can findet auf einem ganz anderen Niveau statt – die beiden verbindet ein emotionales Liebesdreieck, das sie nun mit Fäusten austragen wollen. Während Oliver Ginkel von seiner Profikarriere träumt und auf dem besten Weg ist, sich einen Platz bei Olympia zu sichern, bringt sein Gegner Idris ebenfalls eine beeindruckende Box-Bilanz mit. Für die Zuschauer verspricht dieser Abend nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch jede Menge Drama im und außerhalb des Rings. Reality-TV-Scharmützel treffen auf Leistungssport.

Collage: Instagram / filip_pavlovic1, Instagram / cankaplan_ Filip Pavlovic und Can Kaplan posieren mit ernsten Gesichtern, Collage.

Imago Juliano Fernandez und Tobias Pietrek im Jahr 2024

IMAGO / STAR-MEDIA Calvin Steiner und Tommy Pedroni, Oktober 2025