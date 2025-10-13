Deswegen hat die verstorbene Diane Keaton nie geheiratet

Die Filmwelt trauert um Diane Keaton (†79), die am Samstag im Alter von 79 Jahren verstarb. Die Nachricht wurde von einem Familienmitglied gegenüber dem Magazin People bestätigt, ohne dass genauere Details veröffentlicht wurden. Diane, die nie heiratete, galt als Ikone ihrer Generation, bekannt für Rollen in Klassikern wie "Der Pate", "Baby Boom" und "Vater der Braut". Schon früh beschloss sie, ihre Unabhängigkeit an erste Stelle zu setzen und nie den Bund der Ehe einzugehen. Dennoch führte sie ein erfülltes Leben als alleinerziehende Mutter, nachdem sie ihre Tochter Dexter 1996 und ihren Sohn Duke 2001 adoptierte.

Ein wichtiger Einfluss auf diese Entscheidung war Dianes Mutter, deren Leben sie geprägt hat. "Ich habe gesehen, wie meine Mutter ihre Träume aufgab, um unsere Familie großzuziehen, und das wollte ich nicht für mich", erzählte die Schauspielerin gegenüber Interview Magazine. Die Beziehung zu ihrem Vater war liebevoll, doch es war ihre Mutter, die stets präsent war und die Familie zusammenhielt. Diese Erfahrungen formten Dianes Ansicht, dass Frauen auch ohne Ehe ein erfülltes Leben führen können. Trotz Romanzen mit Hollywood-Größen wie Al Pacino (85), Woody Allen (89) und Warren Beatty (88) entschied sie sich bewusst gegen eine feste Bindung.

Ihre Partnerschaften prägten dennoch ihr Leben und ihre Karriere. Besonders zu Al Pacino entwickelte sie während der Dreharbeiten zum zweiten Teil von "Der Pate" starke Gefühle, doch ihre Beziehung scheiterte an seinen Einwänden gegen die Ehe. Auch mit Woody Allen verband sie jahrelang eine besondere Freundschaft, selbst nachdem ihre kurze Romanze beendet war. In den letzten Jahren genoss Diane ihr Leben mit Familie und Freunden, während sie stets daran erinnerte, wie wichtig es ist, seinen eigenen Weg zu gehen – eine Botschaft, die ihrer Generation ein Vermächtnis hinterlässt.

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

Imago Diane Keaton und Al Pacino in "Der Pate" 1972

Getty Images Diane Keaton mit ihren Kindern Dexter und Duke, Juli 2014