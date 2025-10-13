Schwangere Kathi Wagener und Kevin Yanik sind wohl getrennt

Die Beziehung von Katharina Wagener (30) und Kevin Yanik (27) steht offenbar vor dem Ende – und das, obwohl die beiden momentan ihr drittes Kind erwarten. Auf Instagram machte Kathi am Wochenende publik, dass Kevin sich getrennt habe. Ein handgeschriebener Brief, den sie mit ihren Fans teilte, soll von Kevin stammen. In diesem heißt es unter anderem: "Ich gehe diesen Weg schweren Herzens. Es fällt mir unendlich schwer, diese Entscheidung zu treffen." Besonders das Wohl ihres Sohnes Leo liege Kevin dabei am Herzen: "Er darf niemals denken, dass er schuld ist", betont der Webstar. Für Katharina kam die Trennung offenbar völlig unerwartet.

Die Influencerin äußerte ihre Gefühle in einem emotionalen Statement zu dem Bild des Briefes auf Instagram. Sie berichtete davon, dass sie nach einem Arbeitstag nach Hause kam und eine halbleere Wohnung sowie den Brief vorfand. "Ich bin einfach geschockt", schrieb die werdende Dreifachmama. Gleichzeitig erklärte sie, es nicht auf einen Rosenkrieg ankommen lassen zu wollen und sich jetzt erst einmal sortieren zu müssen. Die Situation sei für sie surreal, wie sie weiter beschrieb: "Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich wirklich so bekloppt bin, wie es mir tagtäglich gesagt wird. Oder ob das hier alles gerade ein schlechter Scherz ist."

Dabei hatte für das Paar vor wenigen Wochen noch alles nach Familienglück ausgesehen. Gemeinsam hatten die beiden stolz verkündet, dass ihr drittes Kind unterwegs sei, und Einblicke in ihr Leben mit ihren zwei Söhnen gegeben. Katharina und Kevin, die durch ihre Zeit in Reality-TV-Formaten bekannt geworden sind, teilten ihre Freude regelmäßig mit ihren Fans. Insbesondere Kathi ließ ihre Community oft am Familienalltag teilhaben und sprach von der Vorfreude auf den Nachwuchs, der die Familie komplettieren würde. Nun blickt sie jedoch offenbar einer ungewissen Zukunft entgegen.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener posiert während ihrer dritten Schwangerschaft

