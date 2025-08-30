Eskalierter Show-Angriff: Wrestler Syko Stu schwer verletzt

Beim KnokX Pro Wrestling Event am 23. August geriet eine geplante Show-Einlage völlig außer Kontrolle: Stuart "Syko Stu" Smith, unabhängiger Wrestler und US-Armee-Veteran, sollte sich im Ring bei Raja Jackson entschuldigen – dem Sohn des früheren UFC-Stars Quinton "Rampage" Jackson. Zuvor hatten beide einen kleinen Streit für die Show inszeniert, die Entschuldigung war als versöhnlicher Wrestling-Spot abgesprochen – ein kontrollierter Slam mit angedeuteten Schlägen. Doch der 25-jährige Raja, eigentlich professioneller MMA-Kämpfer, pfiff auf das Drehbuch: Er stürmte in den Ring, packte den 39-Jährigen, warf ihn zu Boden und prügelte mehr als zwanzigmal mit voller Wucht auf den bald bewusstlosen Mann ein. Entsetzte Zuschauer filmten die dramatische Szene, die Aufnahmen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer im Netz.

Stu lag danach mit schweren Gesichtsverletzungen mehrere Tage im Koma. Inzwischen ist er wieder wach – ein Foto zeigt ihn lächelnd im Kreis seiner Familie. Douglas "The Epic" Malo, ein enger Kollege, schilderte im Podcast "Scaling Up" die dramatischen Folgen des eskalierten Show-Angriffs: gebrochene Knochen, fehlende Zähne, Gedächtnislücken. Während Malo seinen Freund regelmäßig im Krankenhaus besucht, ermittelt nun die Polizei in Los Angeles wegen eines möglichen Mordversuchs. Berichten zufolge soll das Management der KnokX Pro Wrestling Academy sogar versucht haben, Mitarbeiter vom Gespräch mit den Ermittlern abzuhalten.

In der Wrestling-Szene wächst der Zorn. Viele Kollegen fordern harte Konsequenzen für Raja und werfen den Veranstaltern fehlende Sicherheitsstandards vor. Was als abgesprochene Szene begann, endete als brutale Attacke – ein Verrat an dem Vertrauen, das Wrestler füreinander haben müssen. Fans sind fassungslos, Kollegen empört, und das Vertrauen in KnokX Pro liegt am Boden. Ob Raja sich vor Gericht verantworten muss oder jemals wieder in den Ring darf, ist unklar. Sicher ist nur: Dieser Angriff wird der Wrestling-Welt noch lange in Erinnerung bleiben.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C8Qs-m3RNdD/ Wrestler Syko Stu im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images MMA-Kämpfer Quinton Rampage Jackson im Juni 2016 in Missouri

Anzeige Anzeige

Getty Images Satoshi Ishii und Quinton Rampage Jackson im Juni 2016 in Missouri

Anzeige