Ski-Star Stephanie Venier erwartet ihren ersten Nachwuchs

Stephanie Venier überrascht ihre Fans mit tollen Neuigkeiten: Die Ski-Weltmeisterin und ihr Partner Christian Walder erwarten erstmals Nachwuchs. Die Überraschung verkündet sie mit einem niedlichen Video auf Instagram. Sie hält eine Polaroidkamera in der Hand, drückt den Auslöser und auf dem weißen Foto erscheint wie aus dem Nichts ein Ultraschallbild. "Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt. Unsere Liebe wächst auf die magischste Art und Weise. Der Beginn einer ewigen Liebe. Unser Kleines kommt 2026 zu uns", schwärmt Stephanie über ihr Babyglück.

Dass ihr lang gehegter Kinderwunsch nun in Erfüllung geht, macht die Sportlerin überglücklich. "Wir freuen uns total. Es war schon während meiner Karriere unser großer Wunsch – umso schöner, dass es jetzt geklappt hat", freut sich Stephanie im Interview mit der Kleinen Zeitung. Sie hatte erst Anfang August ihr Karriereende verkündet. Allerdings stellte sie klar, dass sie nicht wegen ihrer Schwangerschaft zurückgetreten ist.

Doch bevor das Baby auf die Welt kommt, stehen für die gebürtige Tirolerin aufregende Wochen an. Im September wird die ehemalige Athletin ihren Christian heiraten. Der Antrag war ebenso besonders wie romantisch – ganz privat in den eigenen vier Wänden hielt er um ihre Hand an, wie Stephanie freudestrahlend berichtet. Nach diesem intimen Moment folgt nun die Hochzeit, die für das Paar wohl den perfekten Auftakt für ihre gemeinsame Zukunft darstellt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Newspix Stephanie Venier, Ski-Weltmeisterin

Anzeige Anzeige

Instagram / itsstephanievenier Stephanie Venier, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / itsstephanievenier Stephanie Venier und Christian Walder, Juli 2025

Anzeige