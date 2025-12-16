Romina Palms Tochter Hazel musste ins Krankenhaus

Großer Schreck bei Romina Palm (26): Das Model teilte am Dienstag, 16. Dezember, auf Instagram mit, dass sie mit ihrer Tochter Hazel ins Krankenhaus musste. In ihrer Story erklärte Romina, der Besuch habe am selben Morgen stattgefunden. "Wir waren heute Morgen mit Hazel im Krankenhaus. Zum Glück wurde sie sofort untersucht und wir haben Entwarnung", teilte Romina, die mit ihren körperlichen Veränderungen offen umgeht, mit ihren 1,2 Millionen Followern. Details folgten zum Glück schnell: "Sind jetzt wieder zu Hause. Gott, plötzlich wird einem alles andere so egal und das Einzige, was zählt, ist die Gesundheit dieses kleinen Menschen."

Kurz darauf meldete sich die Influencerin erneut zu Wort und gab ein beruhigendes Update. In einem Clip ist zu sehen, wie Hazel ihrem Vater, dem Fitness-Influencer Christian Wolf (30), spielerisch ins Gesicht fasst und neugierig herumzappelt. Dazu schrieb Romina: "Sie ist wieder munter. So munter, dass wir Papa wieder im Gesicht rumspielen können. Ganz großes Glück", freute sie sich online. Was den Krankenhaus-Check ausgelöst hatte, blieb allerdings weiterhin offen. Konkrete Details zur Ursache nannte Romina nicht. Sie hat erst Ende November den Mini-Meilenstein gefeiert, dass sie nun seit sechs Monaten Mutter ist.

Romina, die durch ihre Teilnahme an der 16. Staffel von Germany's Next Topmodel (GNTM) im Jahr 2021 einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, gibt ihren Fans regelmäßig Einblicke in den Familienalltag. Gerade wenn es um Hazel geht, betont sie häufig, wie sehr sich Prioritäten mit einem Kind verändern. Christian, der sich als Fitness-Coach einen Namen gemacht hat, taucht in ihren Stories oft als ruhender Pol auf – ob beim Spaziergang zu dritt oder beim Spielen auf dem Sofa. Und er soll wohl schon das nächste Kind planen: "Christian würde am liebsten schon jetzt das nächste Baby machen. Ich debattiere aber (noch)", verriet das Model augenzwinkernd via Instagram. Sie selbst fühle sich allerdings noch nicht wieder bereit ...

Instagram / rominapalm Romina Palm im Oktober 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, November 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025