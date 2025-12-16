"Nimmt den Druck raus": Kim Hnizdo lässt Eizellen einfrieren

GNTM-Siegerin Kim Hnizdo (29) hat ihre Eizellen einfrieren lassen und den Prozess auf Social Media offen mit ihrer Community geteilt. Die Entscheidung fiel kurz vor ihrem 30. Geburtstag. Gegenüber Bild erklärte Kim, warum das Timing für sie passt: "Mit 29 sind meine Eizellen biologisch vermutlich auf dem Höhepunkt, Social Freezing bedeutet, meine heutige Fruchtbarkeit für später zu sichern." Was ihr das persönlich gibt, fasste sie in einem Satz zusammen: "Es nimmt enormen Druck raus." Unterstützung bekam sie von ihrem Freund Lior Beno Rosen, der sie während Vorbereitung, Eingriff und Nachsorge begleitete.

Die Behandlung mit Hormonstimulation, Medikamenten, Narkose, Entnahme und Kryokonservierung beläuft sich nach Kims Angaben auf rund 4.000 Euro. Hinzu kommen jährliche Lagerkosten von bis zu 400 Euro. Zehn Tage lang musste sie sich Hormone spritzen – eine echte Überwindung: "Ich hab große Angst vor Spritzen, das war also kein Spaß." Trotzdem sei es die richtige Entscheidung. "Social Freezing ist für mich Selbstbestimmung. Ich treffe eine aktive Entscheidung über meine Zukunft, das passt zu meiner generellen Lebenseinstellung", erklärte das Model gegenüber dem Blatt.

Auch in ihrem Liebesleben zeigte sich die Influencerin zuletzt offen wie lange nicht mehr. Nach Jahren, in denen sie ihr Liebesleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraushielt, präsentierte Kim ihren Partner Lior seit Frühjahr 2025 immer häufiger an ihrer Seite. Auf Instagram schrieb sie dazu: "Ich kann nicht glauben, dass euer starkes, unabhängiges Mädchen – sorry, eure Frau – wieder Pärchenbilder postet. Ich habe mir 2016 geschworen, nie wieder meinen Partner im Netz zu zeigen, nachdem ich volle Kanne blamiert wurde. Zeit ist nicht das, was uns beim Heilen hilft, sondern die Liebe."

IMAGO / Marja Kim Hnizdo bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

Instagram / lior_beno_rosen Lior Beno und Kim Hnizdo, April 2024

Instagram / lior_beno_rosen Kim Hnizdo und Lior Beno Rosen, März 2025