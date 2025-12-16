Megan Thee Stallion stylt ihren Klay: "Zieh das bitte an"

Megan Thee Stallion (30) hat ihrem Freund Klay Thompson nun ein Umstyling verpasst – direkt im begehbaren Kleiderschrank und natürlich vor laufender Kamera. In einem neuen Instagram-Video ist der Basketball-Star zu sehen, wie er gut gelaunt zu Michael Jacksons (†50) "You Rock My World" durch den Raum tanzt, während Megan ihm ein Outfit in die Hand drückt. Die Rapperin gibt ihrem Partner dabei ein beigefarbenes Longsleeve und einen passenden Camouflage-Sweatsuit, den Klay mit einer dicken Kette kombiniert und stolz präsentiert. "Zieh das bitte an, Baby", schrieb Megan unter das Video und versah den Beitrag mit einem passenden Hashtag: "#stylingmyman".

Unter dem kurzen Video sammelten sich schnell begeisterte Kommentare. Für Fans ist der intime Style-Moment der nächste Einblick in die Beziehung der beiden, die im Juli erstmals für Aufsehen sorgte. Laut People Magazine tauchte Klay damals im Hintergrund eines Instagram-Fotos von Megan auf. Wenige Tage später machten Megan und der vierfache NBA-Champion ihre Liebe offiziell und traten kurz darauf bei Megans "Pete & Thomas Foundation"-Gala in New York erstmals gemeinsam über den roten Teppich. Seitdem lassen sie ihre Follower an Date-Nights, Dinner-Abenden und nun auch an ihrer ganz privaten Anprobe im Kleiderschrank teilhaben.

Auch abseits von Glamour und Modenschau wirken Megan und Klay inzwischen wie ein eingespieltes Team. Selbst Thanksgiving verbrachte die Musikerin mit Klay und seiner Familie und stand laut People Magazine sogar selbst am Herd, um für die Runde zu kochen. Auch Klay machte seiner Freundin vor Kurzem einen Liebesbeweis: Der Sportler benannte sein Boot nach Megan und ließ den Namen "S.S. Stallion" darauf drucken. Darunter als Heimathafen "Houston, Texas" – die Stadt, aus der Megan stammt. Fans dürfen jetzt gespannt sein, welche Einblicke die Turteltauben als Nächstes teilen.

Getty Images Megan Thee Stallion im Oktober 2024

Imago Klay Thompson und Megan Thee Stallion bei der "Pete & Thomas Foundation"-Gala in New York, Juli 2025

Instagram / theestallion Klay Thompson und Megan Thee Stallion, Oktober 2025