Turtelvideo: Jeje Lopes und Teezy machen Beziehung offiziell

Jeje Lopes und Teezy machen Schluss mit dem Versteckspiel. Die Reality-TV-Bekanntheiten teilen ein Turtelvideo auf Instagram – und setzen damit ein deutliches Statement. In einem Clip sitzen beide auf einem Bett und umarmen sich innig. Jeje hat ihre Beine um den Influencer geschlungen und bewegt ihre Lippen zu ihrem eigenen spanischen Liebessong. Die zwei wirken währenddessen sichtlich verliebt und lächeln glücklich. Ihren Beitrag betitelt Jeje mit: "Ja, wat denn?"

Auch Teezys Worte lassen keinen Zweifel daran, dass er und Jeje auf Wolke sieben schweben. Er kommentiert das Video mit einem liebevollen "Die Liebe meines Lebens" und Emojis eines Fingerschwurs und roten Herzens. Die Reaktionen ihrer Kollegen aus der Reality-Branche lassen ebenfalls nicht lange auf sich warten. Laura Morante (35) schreibt entzückt: "Cuteeeys." Model Linda Braunberger (25) wünscht hingegen: "Ganz viel Glück euch!" Zudem freuen sich weitere Promis wie Calvin Steiner, Alessandra Wichert (29), Yasin Mohamed (34) oder Pia Tillmann (39) für die zwei.

Eigentlich hatte Jeje während Love Island VIP mit Umut Tekin (28) angebandelt. Doch die Romanze hielt nicht lange. Vor wenigen Wochen sorgte Umut auf Social Media für Wirbel, als er behauptete: "Jeje und ich wären heute ein Paar, wenn es dich nicht geben würde, Teezy." Laut dem Realitystar hätten Teezy und die Sängerin schon vor den Dreharbeiten Kontakt gehabt und nach der Show wieder zueinandergefunden.

Anzeige Anzeige

Instagram / jejellopes Jeje Lopes und Teezy , Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Umut Tekin und Jeje Lopes bei "Love Island VIP"