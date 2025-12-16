"Bauer sucht Frau"-Folgen floppen bei jüngeren Zuschauern

Die Fernsehsendung Bauer sucht Frau mit Inka Bause (57) verzeichnete in den vergangenen Wochen deutliche Schwankungen bei den Einschaltquoten, wie Quotenmeter berichtet. Nach einem beeindruckenden Erfolg vor zwei Wochen mit dem besten Zielgruppen-Marktanteil seit 2019 – satte 19,3 Prozent bei 0,84 Millionen Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren – sanken die Werte in der darauffolgenden Woche auf 15,4 Prozent und 0,68 Millionen in der gleichen Gruppe. Die gestrige Ausstrahlung markierte schließlich den niedrigsten Wert der letzten Wochen: 12,8 Prozent Marktanteil und 0,58 Millionen Zuschauer in der jungen Zielgruppe. Dennoch reichte das für die Spitzenposition in dieser Zuschauergruppe.

Während die Quoten in der jungen Zielgruppe abnehmen, zeigen sich im Gesamtpublikum positivere Zahlen: Mit 3,15 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,2 Prozent sicherte sich die Kuppelshow Platz zwei hinter dem Zweiten Deutschen Fernsehen. Auch das nachfolgende Format "Ralf, der Bauernreporter" konnte sich noch passabel halten, erreichte jedoch ebenfalls leicht sinkende Werte. Hier sahen 1,91 Millionen zu, davon 0,34 Millionen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Trotzdem führten die Ergebnisse zu Marktanteilen von 12,2 Prozent insgesamt und 10,6 Prozent in der jüngeren Gruppe.

Inka moderiert "Bauer sucht Frau" seit dem Start der Sendung im Jahr 2005 und begleitet Landwirte bei der Suche nach der großen Liebe. Mit ihrem einfühlsamen und zugleich humorvollen Moderationsstil ist sie zum Gesicht der beliebten Show geworden. Trotz der jüngsten Quotenverluste bleibt die Sendung für viele ein Highlight im deutschen Fernsehen. Interessant ist, dass die Stammzuschauer offenbar treu bleiben, während insbesondere die jüngeren Zuschauer aktuell seltener einschalten – ein Trend, den die Sendermacher möglicherweise genau beobachten werden.

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

RTL / Pascal Buenning Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"