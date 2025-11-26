Skistar Stephanie Venier zeigt ihren wachsenden Babybauch

Stephanie Venier kann es kaum abwarten, ihren Nachwuchs in ein paar Monaten endlich in den Armen halten zu können! Die Ski-Weltmeisterin ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Babys. Nachdem sie die Schwangerschaft im August bekanntgegeben hatte, gibt sie ihren Fans nun ein Update. Auf Instagram teilt sie eine Bilderreihe ihres jüngsten Shootings – auf der ihre wachsende Bauchmitte perfekt in Szene gesetzt ist. Mit einem Paar Ski in der Hand und in einen geöffneten Skianzug gehüllt, schaut die werdende Mama mit einem glücklichen Lächeln in die Kamera.

Ihren neuen Beitrag lässt Stephanie nicht unkommentiert. "Unser kleines Wunder wächst. Und unsere Liebe auch. Wir zählen die Tage, bis wir uns endlich sehen", schwärmt sie. Unzählige Fans und Kolleginnen freuen sich mit der wachsenden Familie. So kommentiert beispielsweise die US-amerikanische Ski-Berühmtheit Lindsay Vonn zwei rote Herz-Emojis. Stephanies österreichische Kollegin Nadine Fest fügt zum roten Herz noch einen vor Glück gerührten Smiley hinzu.

In ihrer Instagram-Story beantwortet die Österreicherin zudem einige Fragen interessierter Follower. Allzu viel verriet sie allerdings nicht: Wie sie erklärte, haben sie und ihr Partner sich dafür entschieden, den errechneten Geburtstermin nicht preiszugeben. Auch das Geschlecht und einen eventuellen Namen behalten sie bisher lieber für sich. Das werden ihre Fans aber "irgendwann bestimmt" doch erfahren. Einen Einblick ins Kinderzimmer, das schon "größtenteils" fertig eingerichtet ist, ließ sie ihren Fans aber. Und auch von ihren Schwangerschaftssymptomen berichtete sie: Von Übelkeit wurde sie "zum Glück verschont" – "dafür ein paar andere kleinere Wehwehchen". Welche das sind, gab sie nicht preis.

Instagram / itsstephanievenier Stephanie Venier im November 2025

Instagram / itsstephanievenier Schwangere Stephanie Venier, Ski-Weltmeisterin

Instagram / itsstephanievenier Stephanie Venier und Christian Walder, Juli 2025