Nina gibt zu: Sie und Haftbefehl waren nach Doku getrennt

Die Beziehung von Haftbefehl (40) und seiner Frau Nina Anhan ist seit Jahren ein Auf und Ab. In einem Bild-Interview verrät die zweifache Mutter nun, dass das Paar Anfang 2025 getrennt gelebt habe. Der Bruch kam offenbar kurz nach dem Dreh der Doku "Babo: Die Haftbefehl-Story". "Ich habe mit einer Dauerangst gelebt", sagte Nina über die herausfordernde Zeit, die von den gesundheitlichen Problemen und der Drogensucht ihres Mannes Aykut Anhan geprägt war. Auch heute scheinen noch nicht alle Herausforderungen bewältigt worden zu sein.

Im Gespräch mit der Tageszeitung erklärt Nina, dass sie aus einem guten Grund aktuell keinen Ehering trage: "Ich kann nicht einfach vortäuschen, es wäre nichts passiert. Es ist viel vorgefallen. Wir waren am Ende kein Team mehr." Dennoch glaubt die Rapper-Gattin, dass sie ihre Ehe noch retten können. "Ich merke, dass Aykut Reue zeigt, dass er wirklich was ändern will. Und das gibt mir ein gutes Gefühl", berichtete die 34-Jährige.

Kennengelernt hatten sich Nina und Haftbefehl im Jahr 2010 über Social Media, als er noch am Anfang seiner Karriere stand. Einige Jahre später heirateten sie, und heute sind sie stolze Eltern zweier Kinder. Nina zeigte sich in der Vergangenheit bereits offen gegenüber der Presse und sprach über die Schwierigkeiten ihrer Ehe. Dabei betonte sie, dass Außenstehende oft nur Haftbefehls öffentliches Image sähen, nicht aber den Menschen dahinter. "Ich weiß, dass irgendwann alles wieder gut wird – und daran glaube ich", versicherte sie vor einigen Wochen im RTL-Interview.

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl) beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl Story" 2025

Instagram / ninaanhan Nina Anhan mit ihren Kindern Noah und Aliyah

Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".