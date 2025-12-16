Fans besuchen Hof: Für Bauer Friedrich "gewöhnungsbedürftig"

Friedrich Dieckmann erlebt einen regelrechten Fan-Hype. Der Bauer sucht Frau-Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen erzählte in einem Gespräch mit RTL, dass immer mehr Menschen spontan seinen Hof besuchen, um ihn zu treffen. Ob mit dem Auto oder Fahrrad – die Fans kommen, um Fotos, Autogramme oder schlichtweg einen kurzen Blick auf den TV-Liebling zu erhaschen. Friedrich gibt zu, dass es durchaus schmeichelhaft sei, so anerkannt zu werden, betont jedoch auch: "So in seinem privatesten Raum aufgesucht zu werden von Menschen, die man jetzt nicht kennt, ist gewöhnungsbedürftig."

Der Nachhall seiner Beliebtheit zeigt sich nicht nur in den ungebetenen Besuchen, sondern auch online. Seit seinem Vorstellungsvideo wuchs Friedrichs Fangemeinde auf Social Media rasant. Besonders bei seinen Eltern sei der plötzliche Bekanntheitsgrad ihres Sohnes eine neue Erfahrung. Seine Mutter Marietta verriet, dass sie eine solche Aufmerksamkeit noch nie erlebt hätten und sich erst daran gewöhnen müssten, wie die Familie plötzlich im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht. Der sympathische Friedrich hingegen bleibt bodenständig: Trotz vieler Zuschriften und der großen Nachfrage betont er, dass er in erster Linie auf der Suche nach der "einen Richtigen" sei.

Schon vor der Ausstrahlung war Friedrichs Beliebtheit im Fernsehen ein echtes Gesprächsthema. Der Single-Bauer sorgte für Schlagzeilen, weil er noch vor dem Start der aktuellen Staffel so viele Zuschriften erhielt wie kein Kandidat zuvor. Der Andrang war gewaltig – sogar die Moderatorin Inka Bause (57) betonte damals im TV: "In sechzehn Staffeln hat keiner jemals so viele Bewerbungen bekommen wie du!" Damit setzte Friedrich einen neuen Rekord und ließ selbst den bisherigen Frauen-Liebling Patrick Romer (30) hinter sich.

Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Laura und Friedrich bei "Bauer sucht Frau"

Patrick Romer, TV-Persönlichkeit