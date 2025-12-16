Diesen Tipp gibt Shah Rukh Khan für eine glückliche Ehe

Shah Rukh Khan (60) hat kürzlich in London verraten, was frisch Verheiratete seiner Meinung nach glücklich macht – und sorgte dabei gemeinsam mit Kajol (51) für Lacher. Bei einem Treffen in der Nähe des Leicester Square, wo vor wenigen Tagen eine neue Statue des legendären Filmpaares enthüllt wurde, wurde der mit Gauri Khan verheiratete Superstar nach einem Tipp für Ehe-Neulinge gefragt. Bevor Shah Rukh antworten konnte, platzte Kajol dazwischen. "All seine Filme handeln von der Zeit vor der Ehe, nicht nach der Ehe", witzelte sie gegenüber BBC News. Shah Rukh stimmte lachend zu: "Bis jetzt warst du jemand, dem ich Ratschläge geben konnte. Nach der Hochzeit bist du auf dich allein gestellt." Dann lieferte er doch noch eine charmante Regel für die Liebe: "Man braucht Romantik, man muss Lieder singen."

Der Anlass für den gut gelaunten Schlagabtausch: In Leicester Square wurde ein neues Denkmal von Shah Rukh und Kajol enthüllt – zu Ehren von "Dilwale Dulhania Le Jayenge" (DDLJ), dem am längsten laufenden Film der indischen Kinogeschichte, der vor 30 Jahren Premiere feierte. Trotz Regenwetters säumten Fans die Absperrungen, schrien, filmten und hofften auf Selfies, als die beiden Stars eintrafen. Einige Szenen der Kultromanze, oft als "Romeo und Julia" des Bollywood-Kinos bezeichnet, spielen in London, sogar in Leicester Square selbst. "Es ist sehr passend, die Statue hier zu haben", sagte Shah Rukh zu BBC News und bedankte sich beim britischen Publikum: "Das Publikum in England war sehr verantwortlich für den globalen Aufschwung des indischen Kinos in der Moderne."

Abseits der großen Gesten verbindet die beiden Stars eine lange gemeinsame Geschichte in der indischen Filmbranche. Vor wenigen Monaten hatte Kajol in einem Interview mit Filmfare die Fans diesbezüglich hellhörig werden lassen. Die Schauspielerin zeigte große Lust auf ein neues gemeinsames Liebesabenteuer auf der Leinwand mit Shah Rukh. "Ich würde so einen Film lieben. Ja, definitiv, warum nicht? Wenn Shah Rukh jemals hier sitzt, könnt ihr ihm das gerne vorschlagen. Aber wir werden sehen", sagte sie damals und sorgte für Hoffnung bei allen, die auf ein erneutes Filmpaar-Comeback warten. Besonders schwärmte sie auch von Shah Rukhs Fähigkeit, Emotionen vor der Kamera zu zeigen: "Selbst wenn man ihm eine Kuh vorsetzen würde – ja, eine echte Kuh, um das klarzustellen – könnte er so tun, als sei er unsterblich in sie verliebt."

Getty Images Shah Rukh Khan, Oktober 2010

Getty Images Gauri Khan und Shah Rukh Khan, Januar 2012

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol