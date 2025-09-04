Ski-Star Stephanie Venier hat ihren Partner geheiratet

Stephanie Venier, die kürzlich zur Super-G-Weltmeisterin gekürt wurde, hat ihren langjährigen Partner Christian Walder geheiratet. Die Hochzeit fand am vergangenen Mittwoch auf der idyllischen Stöttlalm auf dem Mieminger Plateau nahe Innsbruck statt. Auf Instagram teilt das Paar Fotos von der traumhaften Kulisse, wo die Turteltauben einander das Jawort gegeben haben. Die Hochzeit ist ein weiterer bedeutender Höhepunkt für Stephanie in einem vollgepackten Jahr.

Im Februar erlangte die Sportlerin in Saalbach-Hinterglemm den Welttitel im Super-G und holte zusätzlich Bronze in der Team-Kombi. Doch trotz dieser Erfolge entschied sich Stephanie im August für einen Rücktritt auf ihrem Karrierehöhepunkt. Auf Instagram verkündete sie dann ihre Schwangerschaft mit einem liebevollen Post, der ein Ultraschallbild zeigte. Dies festigte das Vermächtnis einer Sportlerin, die sowohl auf der Piste als auch im Privatleben spannende Entwicklungen erlebt.

Stephanie bleibt im besonderen Fokus ihrer Fans, da sie ankündigte, ihren Mädchennamen für ihre Anhängerschaft zu behalten. Dies zeigt, dass sie ihre populäre Identität in der Ski-Welt nicht verlieren möchte. Stephanie und Christian freuen sich nun auf den Beginn ihrer gemeinsamen Familie. Das Paar erwartet die Geburt seines Kindes im Jahr 2026. Stephanie, die stets eine enge Bindung zu ihrer Community pflegt, teilte schon einmal ihre Begeisterung über den kommenden Nachwuchs in den sozialen Medien. Ihr natürliches Charisma und ihre Bodenständigkeit machen sie zu einer beliebten Persönlichkeit, sowohl auf der Skipiste als auch in ihrem privaten Leben.

Getty Images Stephanie Venier, Skirennläuferin

Instagram / itsstephanievenier Stephanie Venier und Christian Walder, Juli 2025

Getty Images Stephanie Venier, Februar 2025

