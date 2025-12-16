ESC-Revolution: Kimmig Entertainment ersetzt Stefan Raab

Stefan Raab (59) ist beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2026 nicht mehr an Bord. Trotz des großen Erfolgs seiner Show "Chefsache ESC", die im Februar 2025 auf beeindruckende 3,55 Millionen Zuschauer gekommen war und damit die besten Quoten seit Langem erzielte, entschied sich der SWR gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Raab Entertainment. Stattdessen wird die baden-württembergische Produktionsfirma Kimmig Entertainment, bekannt durch Sendungen wie "Verstehen Sie Spaß?", laut wa.de die Organisation übernehmen. Der Vorentscheid soll Ende Februar im Ersten ausgestrahlt werden, und Deutschland ist als großer ESC-Teilnehmer direkt für das Finale im Mai in Wien gesetzt.

Der Wechsel kommt mit einer großen Änderung, da der SWR ab 2026 erstmals die Verantwortung für den deutschen ESC-Vorentscheid übernimmt, die zuvor fast 30 Jahre lang beim NDR lag. Kimmig Entertainment ist kein Neuling in der Welt des ESC-Vorentscheids: Die Firma produzierte bereits die Shows "Unser Lied für Lissabon" und "Unser Lied für Israel" in den Jahren 2018 und 2019. Mit der Entscheidung knüpft der SWR an diese Erfahrungen an und möchte laut offizieller Aussage einen "fairen, freundschaftlichen Wettbewerb" schaffen, statt auf ein klassisches Casting-Format zu setzen. Das genaue Konzept soll in Kürze vorgestellt werden.

Stefan Raab, der in der Vergangenheit maßgeblich dazu beigetragen hatte, den Eurovision Song Contest in Deutschland attraktiver zu machen, hat eine eindrucksvolle Geschichte mit dem Wettbewerb. Als Moderator, Produzent und Erfinder von Formaten wie "Unser Star für Oslo" etablierte sich der Entertainer als Schlüsselfigur des deutschen ESC-Erfolgs – nicht zuletzt, weil seine Entdeckung Lena Meyer-Landrut (34) 2010 den ersten Platz holte. Der Entertainer selbst zog sich 2015 aus dem TV zurück, kam jedoch im Jahr 2024 mit einem spektakulären Comeback wieder zurück auf die Fernsehbildschirme.

Getty Images Stefan Raab, Moderator

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Willi Weber Elton, Yvonne Catterfeld, Stefan Raab, Max Giesinger und Barbara Schöneberger

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

