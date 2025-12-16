Ohne Christian: Olli Pocher lädt Ex Amira zu Weihnachten ein

Weihnachten bedeutet für Oliver Pocher (47) logistischen Trubel – und dieses Jahr ist das nicht anders. Der Comedian wird das Fest der Liebe mit seiner ersten Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) feiern, mit der er drei Kinder hat. Neben ihr und deren aktuellem Partner Alexander Müller, der ebenfalls drei Kinder in die Patchwork-Familie bringt, werden auch Olivers zwei Söhne aus der Ehe mit Amira Aly (33) mitfeiern. Im RTL-Interview ließ Oliver durchblicken, dass Amira selbst ebenfalls eingeladen sei. "Sie ist mehr als eingeladen. Alle können sie vorbeikommen, bis auf Christian", scherzte Oliver und spielte damit augenzwinkernd auf Amiras aktuellen Partner Christian Düren (35) an.

Es sei nicht das erste Mal, dass Oliver und Sandy ihre Familien in einem großen Rahmen zusammenbringen. Die beiden Ex-Partner verbindet eine langjährige Freundschaft, und sie arbeiten auch beruflich weiter zusammen. Die Beziehung mit Amira hingegen scheint etwas angespannter, da Oliver sich in der Vergangenheit nicht immer freundlich über sie äußerte. Dennoch betonte er, dass jeder willkommen sei, der dazustoßen möchte. Wie viele Personen letztlich unterm Weihnachtsbaum sitzen werden, ist laut dem Comedian unklar. Mit Blick auf einen möglichen Ansturm witzelte er: "Dann überlegen, ob wir noch Bushido und Anna-Maria einladen, dann sind wir 18. Und die Kelly Family, dann sind sie alle da."

Oliver ist bekannt dafür, private Themen gerne auch in humorvoller Weise öffentlich zu besprechen. Sein gemeinsames Leben mit Sandy als Patchwork-Familie hat er in der Vergangenheit oft positiv hervorgehoben, während die Dynamik mit Amira, der Mutter seiner jüngsten Söhne, hin und wieder für Schlagzeilen sorgte. Amira, die selbst als Moderatorin erfolgreich ist, hat bisher nicht öffentlich auf die Einladung reagiert. Ob sie mit ihrem Partner oder vielleicht sogar alleine vorbeischaut, bleibt abzuwarten – geladene Gäste gibt es bei den Pochers schließlich genug.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Aly

Anzeige Anzeige

Imago Amira Aly und Christian Düren im Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025