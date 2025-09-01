Boxlegende Joe Bugner ist im Alter von 75 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten erschüttern die Boxwelt: Joe Bugner ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Der britische Verband British Boxing Board of Control bestätigte am Montag, dem 1. September, dass der ehemalige Schwergewichtsboxer in einem Pflegeheim in Brisbane, Australien, verstarb. "Es ist mit großer Traurigkeit, dass wir den Tod des ehemaligen britischen, europäischen und Commonwealth-Schwergewichtsmeisters sowie Weltmeisterschafts-Anwärters Joe Bugner bekannt geben", erklärte der Verband in seinem Statement auf der offiziellen Website. Joe stand auch mit Muhammad Ali (†74) und Joe Frazier (†67) im Ring und hinterlässt ein beeindruckendes Erbe im Boxsport.

Joe Bugner wurde 1950 in Ungarn geboren und zog 1956 mit seiner Familie nach England, wo er eine außergewöhnliche Boxkarriere begann. Der Schwergewichtler brachte es auf insgesamt 69 Siege und kämpfte während seiner 32 Jahre andauernden Karriere gegen einige der größten Namen der Sportgeschichte. 1975 trat er gegen Muhammad Ali um die Weltmeisterschaft an und absolvierte 15 kraftzehrende Runden, bevor er sich geschlagen geben musste. Die Nachricht seines Todes bewegte zahlreiche Weggefährten – darunter Box-Promoter Frank Warren, der auf X schrieb: "Traurige Nachrichten über den Verlust von Joe Bugner – er war ein großartiger Mann, der uns allen fehlen wird." Auch Sportkollege Frank Bruno äußerte sich betroffen im Netz: "Joe war ein Original, und wir verbrachten viel Zeit zusammen. Ein traurig verlorener Tag für den Boxsport."

Hinter den Kulissen war Joe für seine charismatische Persönlichkeit bekannt, die ihn auch außerhalb des Rings zu einem beliebten Unterhaltungsfaktor machte. Frank erinnerte sich an gemeinsame Momente während der Promotion ihrer Kämpfe: "Er spielte oft den 'bösen Kerl', aber das machte ihn umso sympathischer." Seine Karriere diente über Jahrzehnte als Beweis für seine Ausdauer und Hingabe an den Sport. Sein Name bleibt untrennbar mit der Geschichte des Boxens verbunden – nicht zuletzt, weil er zweimal gegen Ali und auch gegen Joe Frazier antrat, zwei Giganten des Rings, die wie er selbst zu den Besten aller Zeiten zählen.

Getty Images Joe Bugner, Sportler, November 1972

Getty Images Muhammad Ali und Joe Bugner, Juli 1975

Getty Images Joe Bugner, 2007