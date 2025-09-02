"Der mit dem Wolf tanzt"-Star Graham Greene ist verstorben

Der kanadische Schauspieler Graham Greene, bekannt durch seine Oscar-nominierte Rolle als Kicking Bird in "Der mit dem Wolf tanzt", ist am 1. September 2025 im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in Toronto verstorben. Laut Angaben seines Agenten Michael Greene starb er nach einer langen Krankheit im Beisein seiner Ehefrau Hilary Blackmore. "Er war ein Mann mit Moral, Ethik und Charakter und wird ewig vermisst werden", erklärte er gegenüber Deadline und fügte hinzu: "Du bist endlich frei." Graham hinterlässt außerdem seine Tochter Lilly Lazare-Greene und seinen Enkel Tarlo.

Der Schauspieler, der zur indigenen Gemeinschaft der First Nations gehörte, öffnete in Hollywood Türen für andere indigene Talente. Seine Karriere begann auf der Theaterbühne in den 1970er Jahren, bevor er mit kleineren Rollen in kanadischen Produktionen ins Fernsehen und Kino einstieg. Mit seiner Darstellung des Medizinmanns Kicking Bird im Film "Der mit dem Wolf tanzt" gelang ihm der internationale Durchbruch. Neben weiteren Filmrollen wie in "The Green Mile" oder "The Twilight Saga: New Moon" war Graham auch in zahlreichen Serien wie "Longmire" und "American Gods" zu sehen. Zuletzt war er Teil der gefeierten Serie "Reservation Dogs" und hatte noch eine Rolle im kommenden Thriller "Ice Fall" an der Seite von Joel Kinnaman (45).

In seiner fast 50 Jahre umfassenden Karriere wurde Graham mehrfach geehrt, darunter mit einem Grammy und einer Auszeichnung auf dem Walk of Fame in Kanada. Erst in diesem Jahr erhielt er den Governor General’s Performing Arts Award, die höchste Ehrung für darstellende Kunst in seinem Heimatland. Privat war der Hollywoodstar 35 Jahre lang mit Hilary Blackmore verheiratet. Seine Wegbereiterrolle für indigene Schauspieler und seine starke Leinwandpräsenz machten ihn zu einer besonderen Persönlichkeit in der Filmwelt. "Ruhe in Frieden", lautet eine letzte Botschaft seines Agenten, die sicherlich viele seiner Fans und Kollegen teilen.

Graham Greene, Schauspieler

Graham Greene, September 2024

Graham Greene, Schauspieler

