Kevin Costner trauert öffentlich um Co-Star Graham Greene

Schauspieler Kevin Costner (70) hat seiner Trauer über den Verlust seines ehemaligen Co-Stars Graham Greene Ausdruck verliehen. Der 73-jährige Graham, bekannt für seine wegweisende Rolle in "Der mit dem Wolf tanzt", verstarb am 1. September 2025 nach langer Krankheit. In einem emotionalen Post auf Instagram bezeichnete Kevin Costner Graham Greene als einen "Meister bei der Arbeit und einen wunderbaren Menschen". Er teilte eine besondere Filmszene, die die Beziehung ihrer Charaktere thematisiert, und betonte, wie viel ihm ihre gemeinsame Arbeit bedeutete. "Ruhe in Frieden, Graham", endete Kevin berührend.

Der 1990 veröffentlichte Film "Der mit dem Wolf tanzt" bedeutete für Graham den Durchbruch in Hollywood. Die Darstellung des Kicking Bird brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein. Besonders hervorgehoben wurde Grahams Engagement für die authentische Darstellung der Rolle, für die er die Lakota-Sprache lernte. Kevin Costner erinnerte sich an die Freude, die er empfand, als Grahams Leistung Anerkennung fand. Erst kurz vor seinem Tod versuchte Graham noch, Kevin seine Dankbarkeit zu übermitteln, eine Geste, die laut Grahams Agent bei Kevin ankam und ihn sichtlich bewegte.

Graham Greene, ein Mitglied der kanadischen First Nations, war nicht nur in der Filmwelt bekannt, sondern auch für seine moralischen Standpunkte und seinen Charakter respektiert. Der Schauspieler hinterlässt neben seiner Ehefrau, Hilary Blackmore, auch eine Tochter und einen Enkel. Seine beeindruckende Karriere umfasste Rollen in Filmen wie "Maverick", "Stirb langsam: Jetzt erst recht" und "The Green Mile". Trotz seiner Erfolge beschrieb ihn sein Agent als Mann mit Ethik und Integrität, Eigenschaften, die ihm auch in seinen letzten Stunden wichtig waren. Sein Erbe in der Filmwelt und darüber hinaus wird weiterleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Graham Greene, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Graham Greene, September 2024