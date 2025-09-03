Noah Kahan hat still und heimlich seine Partnerin geheiratet

Noah Kahan, der unter anderem für seinen Hit "Stick Season" bekannt ist, hat seine langjährige Freundin geheiratet. Die Hochzeit fand laut People am 23. August in einer intimen Zeremonie im Heimatstaat der beiden, Vermont, statt. Der Name seiner Partnerin ist nicht öffentlich bekannt, ein Umstand, der die Privatsphäre des Paares widerspiegelt. Noahs Sprecher teilte mit, dass das Paar darum bittet, keine weiteren Details, Fotos oder Videos über die Zeremonie zu veröffentlichen, es sei denn, sie tun dies selbst in ihrem eigenen Tempo.

Bereits vor einigen Monaten hatte Noah seiner damaligen Verlobten in einem Instagram-Post gewürdigt. Diesen veröffentlichte er nach dem Ende seiner "Stick Season"-Tour, die ihn in den vergangenen Jahren viel beschäftigt hatte. Er betonte, dass seine Verlobte, zusammen mit seiner Familie und seinem Team, ihm durch schwierige Zeiten geholfen habe. In den Liner Notes seines Albums "Stick Season (We'll All Be Here Forever)" widmete er ihr den Song "Forever". In einer liebevollen Nachricht beschreibt er sie als alles, was in seinem Leben von Bedeutung ist.

Vor einem Jahr wurde in den sozialen Medien noch wild über Noahs Verlobung spekuliert. Schon damals hielt der Folk-Sänger Details zu seinem Privatleben streng unter Verschluss. Besonders ein Satz in den Danksagungen der Vinyl-Ausgabe seines Albums sorgte für Aufsehen: "Du bist die Luft, die ich atme. Ich könnte den Rest meines Lebens damit verbringen, dir dafür zu danken, mir in dieser Zeit geholfen zu haben, und ich verspreche, dass ich das tun werde. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück." Für viele Fans war das der eindeutige Beweis, dass Noah seiner großen Liebe längst die entscheidende Frage gestellt hatte.

Getty Images Noah Kahan bei den Grammy Awards 2024

Getty Images Noah Kahan, Musiker

Getty Images Noah Kahan und Brenna Nolan im Oktober 2023