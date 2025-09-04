Neue Staffel: Sabrina Amali kehrt als "Die Notärztin" zurück

Sabrina Amali kehrt als Dr. Nina Haddad in der beliebten ARD-Serie "Die Notärztin" zurück, um erneut aufregende Einsätze zu meistern. Das bestätigt der Sender in einer offiziellen Pressemitteilung. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel haben bereits in Mannheim und Berlin begonnen. Neben Sabrina Amali sind auch die bekannten Gesichter wie Paul Zichner als Rettungssanitäter Paul Raue und Max Hemmersdorfer als Feuerwehrmann Markus Probst wieder mit von der Partie. Die Serie bringt erneut das Drama und den Alltag der Notärzte und Feuerwehrleute auf den Bildschirm. Geplant ist die Ausstrahlung der 13 neuen Folgen für das erste Halbjahr 2026 im Ersten und in der ARD Mediathek.

In der kommenden Staffel sieht sich das Ensemble der Rettungswache mit einer Vielzahl an herausfordernden Situationen konfrontiert. Vom dramatischen Autorennen bis zur gefährlichen Rettung auf einem Baukran erwarten die Notärztin und ihr Team vielfache und unvorhersehbare Aufgaben. Auch das Zusammenspiel innerhalb des Teams wird beleuchtet, vor allem die unerschütterliche Unterstützung und Hilfsbereitschaft aller Mitglieder. Mark Zak überzeugt erneut als Brandmeister Pio Rogosa, während Anna Schimrigk als Feuerwehrfrau Billy Johannes und Johannes Kienast als Wachenleiter Patrick Köster das Team komplettieren.

Sabrina, die in der Serie als Dr. Nina Haddad den schmalen Grat zwischen beruflicher Hingabe und persönlicher Erfüllung austariert, hat es nicht leicht. Nach einem schwierigen Start muss die Notärztin lernen, Beruf und Privates klar zu trennen und ihre eigenen Grenzen zu erkennen, was oft knifflige Entscheidungen erfordert. Die Fans können gespannt sein, ob und wie die Protagonistin diesen Drahtseilakt meistern wird.

ARD/Volker Roloff Max Hemmersdorfer und Sabrina Amali in "Die Notärztin"

ARD/Volker Roloff Sabrina Amali und Max Hemmersdorfer in "Die Notärztin"

Getty Images Sabrina Amali, Schauspielerin

