"Plottwist": Jenefer Riili und ihr Daniel haben sich verlobt

Jenefer Riili (33) und ihr Partner Daniel Wein haben sich verlobt – und das mit einer großen Portion Romantik. In einer Reihe von Instagram-Fotos zeigt die Schauspielerin, wie ihr Partner sie überrascht hat: Vor einer liebevoll dekorierten Kulisse mit einem Bogen aus roten Rosen, unzähligen Kerzen und einem leuchtenden Schild mit der Frage "Willst du mich heiraten?" kniet Daniel vor Jenefer nieder und präsentiert einen Ring. Die Antwort? Ein strahlendes Ja, gefolgt von innigen Umarmungen und Küssen vor der funkelnden Szenerie. Wann genau der Antrag stattfand, verriet sie nicht.

In der Bildunterschrift zu den Schnappschüssen schrieb Jenefer tief bewegt: "Plottwist: Dieses Jahr hat mich auf die Probe gestellt. Ich habe bestanden. Zukünftige Mrs. Wein." Die Fans der Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit zeigten sich in den Kommentaren begeistert und gratulierten dem Paar zahlreich zu diesem besonderen Schritt. Jenefer scheint überglücklich, mit Daniel den nächsten Meilenstein in ihrer Beziehung erreicht zu haben.

Für Jenefer scheint die Verlobung ein großer Traum zu sein, der in Erfüllung geht. Bereits zuvor hatte die Seriendarstellerin in einer Fragerunde verraten, dass ihr das Thema Heirat besonders wichtig sei, bevor sie eines Tages über weiteren Nachwuchs nachdenkt. Jenefer ist bereits Mutter eines Sohnes namens Milan, den sie mit ihrem Ex-Partner Matthias Höhn (29) großzieht, doch mit Daniel wagt sie nun den ersten Schritt in eine gemeinsame Zukunft als Familie.

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili, November 2025

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn