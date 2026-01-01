Obdachloser Kinderstar Tylor Chase lehnte wohl jede Hilfe ab

Tylor Chase sorgt mit neuen Bildern aus Kalifornien erneut für Bestürzung: Der ehemalige Kinderstar aus "Neds ultimativer Schulwahnsinn" lebt weiterhin obdachlos in Riverside, wie aktuelle Videos aus der Stadt zeigen. Freunde wie Schauspieler Shaun Weiss und Kollege Daniel Curtis Lee versuchen seit Wochen, ihm professionelle Hilfe zu vermitteln und brachten ihn zuletzt sogar mit einem Krisenteam und einer Entzugsklinik in Kontakt. Doch laut einem Statement der Polizei von Riverside gegenüber People lehnt Tylor bislang jede angebotene Unterstützung ab. Selbst nach einer 36-stündigen medizinischen Beobachtung und mehreren persönlichen Gesprächen soll er sich gegen eine weitere Behandlung entschieden haben.

Riversides Polizeichef Larry Gonzalez beschreibt den Fall im Gespräch mit People als tragisches Beispiel für die Grenzen des Systems. "Von den Videos, die online kursieren, ist klar, dass er mit Drogenmissbrauch und einer unbehandelten psychischen Erkrankung zu kämpfen hat", sagt Gonzalez. Gleichzeitig betont er, dass die Gesetze in Kalifornien vor allem auf freiwillige Entscheidungen setzen: Eine Zwangseinweisung sei nur unter strengen rechtlichen Voraussetzungen möglich. Outreach-Teams hätten Tylor nach Angaben der Behörde seit Längerem immer wieder angesprochen, ihm Unterkünfte, Therapie und weitere Hilfsangebote gemacht – doch er habe diesen letzten Schritt bisher nicht gehen wollen. Laut Polizei verhält sich der frühere Kinderstar bei Kontakten mit den speziell geschulten Beamten zwar freundlich und kooperativ, bleibt aber auf der Straße und lehnt eine feste Verlegung in Behandlungseinrichtungen ab. Auch ein professioneller Reha-Coach, den Shaun Weiss zusammen mit dem Besitzer eines Barbershops eingeflogen hatte, konnte Tylor demnach nicht zu einem verbindlichen Aufenthalt in einer Klinik bewegen.

Schon vor einer Woche hatte Shaun über Instagram berichtet, dass für Tylor ein Platz in einer Entzugsklinik sowie eine Möglichkeit für eine anschließende Langzeitbehandlung bereitstünden. "Jetzt müssen wir ihn nur noch finden, damit wir ihm rechtzeitig vor den Feiertagen Hilfe besorgen können", erklärte der Schauspieler damals. Shaun suchte Tylor aktiv in der Stadt und versuchte, den direkten Kontakt herzustellen, um die Vermittlung der Behandlung noch vor Weihnachten möglich zu machen.

Anzeige Anzeige

TikTok / ricecrackerspov Kinderstar Tylor Chase auf der Straße in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Curtis Lee 2025

Anzeige Anzeige

Imago Shaun Weiss bei der Hamilton Comic Con im Canadian Warplane Heritage Museum

Anzeige

Wie bewertet ihr den Einsatz von Shaun Weiss und Daniel Curtis Lee, die seit Wochen Hilfe für Tylor organisieren? Großartig – dranbleiben und Angebote schaffen ist genau richtig. Gut gemeint, aber ohne seine Zustimmung stößt das an Grenzen. Ergebnis anzeigen