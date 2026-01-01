Erkannt? So sah Ex-Schwimmerin Tanja Makarić als Kind aus

Tanja Makarić (28) hat ihren Fans jetzt einen besonders privaten Wunsch erfüllt: In einer aktuellen Instagram-Fragerunde, die sie am Wochenende in ihrer Story startete, bat ein Follower um Kinderfotos – und die frühere Schwimmerin lieferte prompt. Die Influencerin, die seit Kurzem Mama ist, teilte mehrere Aufnahmen aus ihrer Kindheit und ließ ihre Community damit ganz nah an ihren Erinnerungen teilhaben. Auf den Bildern blickt die kleine Tanja in die Kamera, lächelt offen und strahlend – und ist darauf noch so jung, dass Fans sie wohl kaum wiedererkannt haben dürften.

Die süßen Schnappschüsse zeigen die heute 28-Jährige als fröhliches Kind mit freundlichem Blick, das schon damals ganz selbstverständlich vor der Kamera posiert. Die frischgebackene Mama präsentierte die Bilder als Collage in ihrer Story, ohne sie jedoch zu kommentieren. Auffällig: Ihre Augenfarbe hat sich seitdem stark verändert, statt dunkelbraunen Rehaugen stechen heute ihre blau-grünen Augen auf Fotos hervor. Für ihre Fans, die Tanja meist von perfekt ausgeleuchteten Videos oder Fotos kennen, ist der private Rückblick in die Kindheit ein seltener und intimer Kontrast.

Zuletzt sorgte die Influencerin jedoch mit einem ganz anderen Thema für Aufsehen. Tanja beantwortete in einer vorherigen Fragerunde zahlreiche Fragen rund um ihr neues Leben als Mama und sprach dabei ungewöhnlich offen über ihre Gefühle nach der Geburt. "Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich bin dafür bestimmt. Also, ich habe Kinder schon immer geliebt", verriet sie. Doch sie gestand auch: "Aber ich wusste, das sind nicht die Partner, mit denen ich jemals Kinder haben wollen würde."

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, April 2025

Instagram / tanjamakaric_ Social-Media-Star Tanja Makarić im Kindesalter

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025