Oprahs Gewicht war in Beziehung mit Stedman nie ein Thema

Oprah Winfrey (71) hat in einem Interview mit dem Magazin People offen über ihr Gewicht und die Rolle von Stedman Graham (74) in ihrem Leben gesprochen. Die Moderatorin erzählt, dass ihr Partner seit fast vier Jahrzehnten in jeder Lebenslage an ihrer Seite steht und dass sich sein Verhalten nie verändert habe, egal ob sie mehr wog oder schlanker war. "Er hat absolut in allem nur unterstützend gewirkt", verrät Oprah und ergänzt: "Als er mich kennenlernte, wog ich 90 Kilo. Und es hat nicht den geringsten Unterschied gemacht."

Trotz dieses Rückhalts hatte Oprah in der Vergangenheit immer wieder mit Schamgefühlen zu kämpfen, wie sie in ihrem neuen Buch "Enough: Your Health, Your Weight and What It’s Like to Be Free" beschreibt. Eine schmerzhafte Erinnerung ist für sie etwa der Besuch der Daytime Emmy Awards im Jahr 1992, als sie wegen ihres damaligen Gewichts Schwierigkeiten hatte, ein passendes Outfit zu finden. Letztlich ließ sie sich ein maßgeschneidertes Kleid anfertigen, fühlte sich aber so unsicher, dass sie hoffte, bei der Preisverleihung nicht aufstehen zu müssen.

Dass die Moderatorin mithilfe eines Abnehmmedikaments die Kilos purzeln ließ, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Bereits vor rund zwei Jahren gestand sie gegenüber People ganz offen, dass sie ein ärztlich verschriebenes Medikament nahm, um ihr Gewicht besser zu kontrollieren. "Dass es zu meinen Lebzeiten ein medizinisch anerkanntes Rezept gibt, um das Gewicht zu kontrollieren und gesünder zu bleiben, fühlt sich wie eine Erleichterung, wie eine Erlösung, wie ein Geschenk an, und nicht wie etwas, hinter dem man sich verstecken muss", beteuerte die Unternehmerin. Sie betonte, dass sie sich nicht dafür schämen wollte und das Thema ganz offen ansprach.

Getty Images Bei der Eröffnungsgala der Tyler Perry Studios in Atlanta: Oprah Winfrey mit Stedman Graham

Getty Images Oprah Winfrey und Stedman Graham bei der Gala der Kennedy Center Honors im US-Außenministerium

Getty Images Oprah Winfrey und Stedman Graham bei den 87. Academy Awards in Hollywood, 2015