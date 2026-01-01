Leistenbruch? Yasin Cilingir zweifelt an Samiras KI-Diagnose

Mitten in der Nacht schlägt Reality-Star Samira Cilingir offenbar gesundheitlichen Alarm: Sie ist überzeugt, dass etwas Ernstes nicht stimmt und ruft ihren Ex-Ehemann und Vater ihrer Kinder Yasin Cilingir (34) auf den Plan. Wie Yasin in seiner Instagram-Story erzählt, soll Samira kurzerhand ChatGPT um Rat gefragt haben – mit einem klaren, aber überraschenden Ergebnis. Die App habe ihr angeblich "eindeutig" einen Leistenbruch diagnostiziert, woraufhin sie Yasin aufforderte, sofort zu kommen. Während Samira voll auf die Online-Einschätzung vertraut, reagiert Yasin deutlich skeptischer und macht seinen Fans deutlich, wie wenig er von Ferndiagnosen aus dem Netz hält.

In seiner Story schildert Yasin die Szene im Detail und kann über die nächtliche ChatGPT-Diagnose nur den Kopf schütteln. "Sie sagte auf jeden Fall in der Nacht, sie habe einen Leistenbruch. Ich soll sofort kommen", berichtet der Reality-Star und fragt Samira daraufhin, woher sie diese Sicherheit nehme. Die Antwort habe ihn fassungslos gemacht: "Doch, ich habe ChatGPT gefragt. Und das ist hundertprozentig so." Yasin richtet sich dann direkt an seine Community und will wissen, wie ernst sie solche Online-Diagnosen nehmen. Er betont, dass für ihn zuerst ein Arzt im Krankenhaus schauen müsse, bevor man von einem Leistenbruch sprechen kann. Aktuell gehe er nicht davon aus, dass Samira tatsächlich einen Leistenbruch hat, fügt aber hinzu, dass man abwarten müsse.

Abseits der kleinen Gesundheitsaufregung gehört das ehemalige Paar längst zu den bekannten Gesichtern der Reality-Szene. Samira hat sich nicht nur als TV-Gesicht, sondern auch auf Social Media einen Namen gemacht und nimmt ihre Follower häufig in ihren Alltag mit – von Familienmomenten bis hin zu privaten Sorgen. Yasin zeigt sich aktuell von seiner skeptischen Seite – nach der Trennung der beiden scheint ein Comeback gerade kein Thema. Solche Einblicke, wie jetzt in die nächtliche Leistenbruch-Panik, lassen die Fans nah an ihrem Beziehungsalltag teilhaben und zeigen, wie das Paar auch in ungewöhnlichen Momenten miteinander umgeht.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, April 2025

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Influencer