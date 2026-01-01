Schock am Set: Sean Penn kollabiert bei "Unsere kleine Farm"

Hitzeschock im Wilden Westen-Idyll: Alison Arngrim erinnert sich im Podcast "The Patrick LabyorSheaux" an einen Drehtag, der ihr und anderen den Boden unter den Füßen wegriss. Beim Dreh zu "Unsere kleine Farm" im glühend heißen Simi Valley kippte ausgerechnet Gaststar Sean Penn (65), damals erst 14 Jahre alt, neben ihr um. Gedreht wurde die Folge "The Voice of Tinker Jones", und ausgerechnet die Szene am Schmiedefeuer machte die Hitze unerträglich. "Er ging zu Boden und kam nicht zurück ans Set", schildert Alison. Die Produktion hatte zwar Eimer mit Eiswasser bereitgestellt und Salztabletten verteilt, doch an diesem Tag half selbst das nicht. Die Szene: Kinder drängen sich am lodernden Ofen – wenige Minuten später bricht Sean zusammen.

Der Podcast-Gastgeber und Co-Star Patrick Labyorteaux bestätigte die brutalen Bedingungen: "Es war so heiß", sagte er und erzählte von Tüchern, die man in Eiswasser tränkte, um sie sich um den Hals zu legen. Alison ergänzte, dass die Temperaturen regelmäßig zu Ausfällen führten. Schon an ihrem ersten Drehtag sei sie selbst kollabiert, nachdem das Catering "warm und reichhaltig" serviert hatte – genau das Falsche bei Backofentemperaturen. "Ich verlor komplett das Bewusstsein", sagte sie im Gespräch und berichtete von einer Ammoniak-Kapsel unter der Nase und einer Salztablette im Mund, bevor sie nach einem 30-Minuten-Schlaf weitermachte. Erst als mehrere Kollegen ebenfalls umkippten, habe das Team verstanden, dass nicht eine einzelne Schauspielerin überempfindlich war, sondern die Bedingungen brandgefährlich. Für Sean war der Drehtag damit gelaufen.

Hinter den Kulissen der beliebten Serie herrschte nicht nur Hitze, sondern auch eine angespannte Atmosphäre. Karen Grassle (83) sprach vor Kurzem bei einem 50-Jahre-Treffen offen über die Schattenseiten ihrer Zeit am Set und offenbarte, warum sie jahrelang Fan-Events mied. "Ich habe mich mit Groll, Wut, verletzten Gefühlen und purer Erschöpfung völlig zugerichtet", sagte die Schauspielerin dem Magazin People. Der Grund: Ihr Verhältnis zu Michael Landon (†54) verschlechterte sich schon ab der zweiten Staffel, nachdem er ihr eine Gehaltserhöhung verweigert hatte. Zudem berichtet sie von sexistischen Sprüchen und ständigen Sticheleien, die ihr das Arbeiten schwer machten. Nach ihrem Ausstieg habe Karen aus Selbstschutz jahrelang den Kontakt zu Fans und ehemaligen Kollegen eingeschränkt. Erst viele Jahre später, als sie sich über soziale Netzwerke öffnete, spürte sie die anhaltende Zuneigung der Zuschauer.

Getty Images Sean Penn bei der New Yorker Vorführung von "One Battle After Another" im Walter Reade Theatre, September 2025

IMAGO / Everett Collection Karen Grassle, Katherine MacGregor, Alison Arngrim und Melissa Gilbert bei "Unsere kleine Farm"

United Archives GmbH/ Action Press Michael Landon und Karen Grassle in "Unsere kleine Farm"