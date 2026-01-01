"Wieder Jenny sein": Jennifer Frankhauser vermisst altes Ich

Jennifer Frankhauser (33) hat auf Instagram Einblicke in ihre Gefühlswelt gegeben und dabei ehrliche Worte gefunden. In einem Q&A stellte sich die TV-Bekanntheit den neugierigen Fragen ihrer Follower und gab zu, dass sie ihr altes Ich manchmal sehr vermisst – derzeit sogar besonders stark: "Ehrlich? Ja. Aktuell sogar extrem, und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Wahrscheinlich ist es einfach eine Phase. Dabei bin ich eigentlich glücklicher als je zuvor."

Die Herausforderungen des Alltags als zweifache Mutter prägen Jenny offenbar stark. Sie gab offen zu, dass sie sich wünscht, nicht jeden Schritt und jede Entscheidung mehrfach überdenken zu müssen. "Was ich am meisten vermisse, ist diese Leichtigkeit von mir. Alles, was ich heute tue, wird gefühlt hundertmal durchdacht, weil ich nun eine enorme Verantwortung trage – für meine beiden Kinder", gab sie offen zu und erklärte, dass der Wunsch, keine Fehler zu machen, sie unter Druck setze: "Ich will alles richtig machen. Ich will eine gute Mutter sein. Und gleichzeitig wünsche ich mir so sehr, auch wieder mehr ich selbst zu sein. Ich möchte wieder Jenny sein und trotzdem Mama bleiben."

Kürzlich gab Jenny ihren Fans zudem einen Einblick in die weitere Familienplanung. Ein Follower stellte ihr auf Instagram die Frage, ob sie sich ein drittes Kind wünsche. Darauf entgegnete die zweifache Mama: "Eigentlich hatten wir mit einem dritten Kind abgeschlossen. In letzter Zeit meldet sich dieser Wunsch jedoch wieder – leise, aber spürbar." Dennoch betonte sie, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen sei.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im April 2025

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, TV-Bekanntheit, mit ihren Söhnen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, mit ihren Söhnen Damian und Milan und ihrem Partner Steffen