Als Mutter bei OnlyFans: Edith Stehfest reagiert auf Kritik

Edith Stehfest (30) macht zum Jahreswechsel ernst: Die Schauspielerin und Reality-TV-Bekannte kündigte jüngst an, ab Januar mit einem eigenen Kanal auf der Erotik-Plattform OnlyFans zu starten und löste damit eine Welle der Kritik aus. Auf Instagram schildert die Noch-Ehefrau von Eric Stehfest (36) jetzt, dass sie immer wieder empörte Kommentare lesen müsse wie: "OnlyFans? Wie kann sie nur? Sie ist doch Mutter? Die armen Kinder, was sollen die nur denken?" Darauf reagierte die 30-Jährige mit einer klaren Ansage: "Das geht meine Kinder einfach gar nichts an", so Edith, die nach eigenen Angaben gerade noch dabei ist, ihr Leben nach der Trennung neu zu ordnen.

In ihrem Clip richtete sich Edith direkt an ihre Kritiker und fragte spitz: "Redet ihr mit euren Kindern über die letzte Nacht mit Papa und schaut euch zusammen Fotos für einen erotischen Kalender an? Nein." Das Thema habe "nichts mit meiner Rolle als Mutter zu tun", so die Blondine weiter. Ihr Antrieb sei sehr persönlicher Natur: Es gehe darum, "eine alte Angst – vielleicht sogar Unsicherheit und Scham – zu heilen." Sie ergänzte: "Als Überlebende nach einer Vergewaltigung ist es f***ing schwer, jemals wieder einen gesunden Zugang zum eigenen Körper und zur eigenen Weiblichkeit zu finden. Und ich will das lernen." Schon Mitte Dezember hatte Edith ihre Pläne angedeutet: "Noch nie getraut und nie gedurft", schrieb sie damals bei Instagram. Jetzt wolle sie sich nichts mehr vorschreiben lassen.

Abseits der Kontroverse zeigt sich Edith seit Wochen in einem Modus des Neuanfangs. Nach dem Ehe-Aus spricht die Influencerin regelmäßig mit ihrer Community über ihr neues Leben und bedankt sich für Zuspruch: Viele Kommentare hätten verstanden, dass es ihr um "ehrlichen, super schönen und exklusiven Content" gehe. Privat steht für die zweifache Mama laut eigener Aussage fest: Sie will ihre Grenzen klarer ziehen und Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellen. Fans drücken Edith die Daumen, dass sie diesen neuen Kurs 2026 erfolgreich weiterverfolgen und die richtige Balance zwischen Beruf, Familie und persönlichen Bedürfnissen finden wird.

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Edith Stehfest in Frankfurt am Main, 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheiten