Dank Herzogtum Cornwall: Das ist Prinz Williams Jahresgehalt

Prinz William (43) kassiert als Herzog von Cornwall kräftig: Laut dem aktuellen integrierten Jahresbericht des Herzogtums Cornwall für 2024/2025 kamen in seinem zweiten Jahr an der Spitze des Traditionsanwesens rund 30 Millionen Dollar (umgerechnet 25.451.768 Euro) zusammen - das berichtet das Magazin People. Der Bericht wurde im Juni 2025 veröffentlicht und bezieht sich auf die Zeit nach dem Thronantritt von König Charles (77), durch den William 2022 automatisch Herzog von Cornwall wurde. Das Geld fließt in offizielle Aufgaben, karitative Projekte und private Ausgaben für William, Kate und die drei Kinder. Der Prinz zahlt nach Abzug der Haushaltskosten Einkommensteuer auf die Einkünfte.

Das Herzogtum Cornwall wurde 1337 von König Edward III. geschaffen und umfasst heute etwa 130.000 Morgen in 23 Grafschaften, inklusive Land, Höfe, Wohnhäusern und weiteren Anlagen. Der Bericht weist einen ausschüttbaren Überschuss von umgerechnet etwa 30,9 Millionen Dollar (umgerechnet 26.215.321 Euro) aus, in Williams zweitem vollem Jahr als Chef des Guts. Der Prinz von Wales gilt nicht als klassischer Gehaltsempfänger, seine jährlichen Aufwendungen werden vielmehr über das Anwesen bestritten. Aus dem Umfeld heißt es, William habe sich seit dem Tod von Queen Elizabeth (†96) tief in seine Rolle eingearbeitet und das Gut regelmäßig besucht. Dazu zählte 2024 auch ein Stopp in Newquay, wo ein Wohnprojekt des Herzogtums gegen Obdachlosigkeit vorangetrieben wird. Strategisch richtet das Anwesen den Blick nach vorn: Bis Ende 2032 soll es als gesamter Verbund Netto-Null bei den Emissionen erreichen.

Abseits der finanziellen Dimensionen seiner Rolle hat William in den letzten Jahren seinen Einfluss als Royal stetig ausgeweitet. Besonders auffällig ist seine zunehmende Verantwortung in königlichen Patronagen, wie etwa der im Sportbereich. Als leidenschaftlicher Fußballfan ist er seit 2006 Präsident der Football Association und übernahm später, in Erinnerung an seine Großmutter Queen Elizabeth II., die Rolle des Patrons. Zusammen mit Kate konzentriert er sich nun verstärkt darauf, mit neuen Aufgaben wie den Hoflieferantenpatenten die wirtschaftliche und gesellschaftliche Wahrnehmung der Royals aktiv mitzugestalten.

Getty Images Prinz William besucht das Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease in Leeds

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz William

Getty Images Prinz William, November 2025