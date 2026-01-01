Heute glücklich: Valentina Pahde rechnet mit Ex-Partnern ab

Valentina Pahde (31) spricht Klartext über die Liebe – und über das, was sie in früheren Beziehungen falsch gemacht hat. Im Gespräch mit Bild erzählt die Schauspielerin, die am 1. Januar 2026 in der Neujahrsfolge von Das Traumschiff als Ärztin Sophia Berg an der Seite von Florian Silbereisen (44) zu sehen ist, wie sie Fernlieben erlebt hat und warum sie heute anders handelt. Die Wahl-Berlinerin erinnert sich an anstrengende Zeiten, in denen Termine koordiniert werden mussten und sie sich selbst oft zurücknahm. "Ja, definitiv", antwortet Valentina auf die Frage, ob Liebe auf Distanz funktionieren kann, und verrät zugleich, mit wem sie das erlebt hat – ohne Details preiszugeben. Ihr Status? "Der ist wie immer – glücklich", sagt sie lachend und macht neugierig auf das, was hinter den Kulissen ihres Privatlebens passiert.

In der Vergangenheit war Valentina unter anderem mit GZSZ-Kollege Raúl Richter (38) liiert, zudem gab es während Let's Dance Gerüchte um Rúrik Gíslason (37), die nie bestätigt wurden. 2023 zeigte sie auf Social Media ihre Liebe zu Wakeboard-Profi Dominik Guehrs (35), später trennten sich die beiden. Aus diesen Beziehungen habe sie Lehren gezogen, betont die Schauspielerin im Interview: Früher habe sie sich zu oft nach dem Partner gerichtet, nicht um zu gefallen, sondern um gemeinsame Zeit zu haben. "Ich habe mich aber immer hintenan gestellt", gesteht sie. Heute achtet sie bewusst auf Grenzen und Eigenständigkeit: Man müsse sich und seinen Plänen treu bleiben, denn nur wer mit sich selbst im Reinen sei, könne auch gemeinsam glücklich sein.

Privat verfolgt Valentina klare Träume – ganz ohne Hast. Eine Hochzeit steht auf ihrer Bucket List, "klassisch" und in Weiß, wie sie es sich seit Kindertagen vorstellt. Kinder wünscht sie sich ebenfalls, und der Gedanke an Zwillinge liegt nahe: Mit ihrer Zwillingsschwester verbindet die Schauspielerin eine enge Beziehung, die sie oft als Geschenk beschreibt. Gleichzeitig schützt die TV-Bekanntheit ihr aktuelles Privatleben stärker als früher. "Ich habe aus meiner Vergangenheit gelernt, möchte inzwischen Privates auch privat halten", erklärt sie der Zeitung. Zwischen Set, Studio und Familie setzt die Darstellerin heute auf Organisation – und auf das gute Gefühl, sich selbst nicht mehr zu verlieren.

Imago Valentina Pahde beim 30. RTL-Spendenmarathon 2025

Imago Valentina Pahde auf dem roten Teppich beim 78. Filmfestival von Cannes für "The History of Sound"

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im September 2023