Renata & Valentin Lusin verdanken Traumhaus "Let's Dance"

Renata (38) und Valentin Lusin (38) haben sich ihren größten Wunsch erfüllt: ein eigenes Haus in Düsseldorf, unweit von Valentins Familie. Das Tänzerpaar erzählt, dass es die vier Wände buchstäblich ertanzt hat – finanziert durch TV-Staffeln, Tourneen, Workshops und viel Disziplin. "Wir haben, seit wir in den 90er Jahren von Russland mit nur einem Koffer in der Hand nach Deutschland kamen, jeden Cent gespart", sagte Renata der Bild und fügte hinzu: "Wir sind so dankbar, dass uns das Schicksal dieses Haus geschickt hat." Nur wenige Tage nach der Zusage zog das Glück doppelt ein: Die Tänzerin erwartet nach Tochter Stella erneut Nachwuchs. Weihnachten verbrachten alle bereits im neuen Zuhause.

Möglich wurde das alles vor allem durch ihren Erfolg bei Let's Dance. Seit acht Jahren gehören Renata und Valentin fest zur Profi-Clique der Show, räumen aber längst nicht die Gagen ab, die viele Zuschauer vermuten würden: Nach Informationen der Bild liegen die Honorare für Profitänzer zwischen 20.000 und 40.000 Euro pro Staffel, dafür müssen sie sich jedoch von Februar bis Mai komplett für Training, Drehs, Choreografien und Live-Shows freihalten. Zusätzlich tanzt das Duo bei der großen "Let’s Dance"-Tour im Herbst und gibt dazwischen Workshops und Tanzkurse im ganzen Land, um sich den Traum vom Haus leisten zu können. "Wir sind wahnsinnig dankbar, was uns 'Let’s Dance' ermöglicht hat, dass wir uns nun unser Traumhaus leisten können", sagte Renata. Im ersten Stock entsteht nun sogar ein eigener Tanzraum mit großen Spiegeln, in dem die beiden künftig trainieren wollen.

Privat war der Weg für die Tänzerin in den vergangenen Jahren nicht immer leicht. Nach mehreren Fehlgeburten in kurzer Zeit ist die erneute Schwangerschaft für Renata ein ganz besonderer Hoffnungsmoment. Im neuen Haus richten die werdenden Eltern liebevoll das Kinderzimmer ein und feiern mit Stella die ersten Feste in den eigenen vier Wänden. Unterstützung bekommen sie von ihren Familien: Vor allem Renatas Mutter Elvira reist immer wieder aus Russland an, um im Alltag zu helfen und sich um die kleine Stella zu kümmern, wenn das Tanzpaar bei Proben, Tourneen oder Kursen eingespannt ist. Für sie gibt es nun endlich ein eigenes Gästezimmer. Trotz aller Freude über das große Projekt bleibt eine gewisse Vorsicht: Renata betont, dass sie und Valentin weiter hart arbeiten wollen, um die Raten für das Haus langfristig zu stemmen – als eingespieltes Team, das Bühne, Familienleben und neues Zuhause gemeinsam organisiert.

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, Tänzer

Getty Images Renata Lusin und Valentin Lusin, Dezember 2019

Instagram / valentinlusin Valentin und Renata Lusin mit Tochter Stella, August 2024

