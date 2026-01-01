Wunder Punkt? Rapper Capital Bra rastet im Livestream aus

Während andere noch gemütlich die letzten Lebkuchen vernaschen, herrscht bei Capital Bra (31) alles andere als besinnliche Stimmung: In einem Livestream zeigte sich der Rapper jetzt bei einem Wutausbruch, der sich gewaschen hatte – und sich ausgerechnet gegen seine eigene Community richtete. Der gebürtige Russe, der zurzeit mit Musikerkollege Samra (30) an "Berlin lebt 3" arbeitet und die Veröffentlichung für das erste Halbjahr 2026 avisiert, lebt aktuell auf Zypern und gewährt seinen Fans regelmäßig Alltagseinblicke via Livestream. Als ein Nutzer dort behauptete, Samras Neustart wirke "strukturierter" und Capis Alltag sei in gewisser Weise aus dem Takt geraten, explodierte der 31-Jährige, als wäre damit unverhofft ein wunder Punkt getroffen worden: "Ich mache, was ich möchte!", polterte er laut Raptastisch und fügte hinzu: "Wer sowas fragt, ist kein Fan! Ein Fan versteht mich, weil ein Fan mag mich, ein Fan liebt mich. Warum sind die Fans so zu mir?"

Im Kern kritisierte der Beobachter, dass Capi in letzter Zeit – statt ausschließlich am musikalischen Comeback zu feilen – immer wieder in Online-Beefs gerät und mit Casinostreams auf Zypern Geld verdient. Parallel dazu entsteht aktuell eine Doku, die seinen Absturz und die erhoffte Rückkehr an die Spitze begleiten soll – idealerweise mit einem Happy End, wenn "Berlin lebt 3" wieder die Charts anführt. Doch genau hier reiben sich offenbar Anspruch und Realität: In Streams wirkte der Musiker laut seiner Fans zuletzt teils angeschlagen, was Spekulationen über seinen gesundheitlichen Zustand befeuerte und Zweifel an seinem Kurs nährte. Möglicherweise durch diese Gerüchte angeheizt, wetterte Capital jetzt: "Ich bin 30 Jahre alt, ich habe vier Kinder! Bruder, was stellt ihr mir hier für Fragen?"

Obwohl sein Schaffenshöhepunkt schon etwas zurückliegt, gehört Capital Bra bis heute zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Raps – und zu den polarisierendsten. Seit 2017 dominierte er immer wieder die Charts, lieferte Hit auf Hit und stellte Rekorde auf, die ihn endgültig zum Pop-Phänomen machten. Kaum ein Jahr verging nach seinem ersten Durchbruch ohne neue Musik, neue Schlagzeilen, neue Kooperationen. Doch parallel zu seinem Erfolg wuchs auch die öffentliche Aufmerksamkeit für sein Privatleben: Streitigkeiten, Trennungen von Weggefährten, angebliche gesundheitliche Probleme und abrupte Pausen sorgten immer wieder für Gesprächsstoff. Heute steht Capital weniger im medialen Dauerfokus, bleibt aber präsent – auch wenn es manchmal nur kleine Ausraster wie dieser sind, die ihn über die Genregrenzen hinaus wieder zum Thema machen.

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Bieber, Tamara / ActionPress Rapper Capital Bra und Samra

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seinen beiden Söhnen, Juni 2021